FSB a arestat un bărbat de 55 de ani pe care îl acuză că a spionat pentru Noua Zeelandă

Ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei au arestat un bărbat în vârstă de 55 de ani sub acuzația de transmitere de date către serviciile de informații din Noua Zeelandă, a anunțat Centrul de Relații Publice al agenției, citat de Meduza.

FSB susține că bărbatul, un rezident al orașului Habarovsk din Orientul Îndepărtat Rus, „a stabilit contactul în mod proactiv” cu un reprezentant al serviciilor de informații din Noua Zeelandă, care face parte din alianța de informații „Five Eyes”. Celelalte țări membre sunt SUA, Marea Britanie, Canada și Australia.

Locuitorul din Habarovsk ar fi transmis „informații care ar putea fi folosite împotriva securității Federației Ruse” unei agenții de informații străine „din motive egoiste”, prin email și aplicații de mesagerie instantanee.

Bărbatul a fost acuzat de trădare și riscă închisoare pe viață

FSB susține că serviciile de informații din Noua Zeelandă încercau să obțină informații despre cooperarea militar-tehnică a Rusiei cu țările din regiunea Asia-Pacific.

Suspectul a fost arestat sub acuzația de trădare (articolul 275 din Codul Penal al Rusiei). Acest articol se pedepsește cu închisoare pe viață.

Un videoclip publicat de FSB arată bărbați îmbrăcați în camuflaj și măști care apucă un locuitor din Habarovsk pe stradă și îl aruncă la pământ.

Russia: Khabarovsk resident arrested for treason over leaking information to New Zealand intelligence, which is part of the “Five Eyes” intelligence alliance. pic.twitter.com/Up8Nl3o5rx — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 27, 2026

Videoclipul arată apoi o percheziție a locuinței suspectului, în timpul căreia ofițerii FSB au scos la iveală teancuri de dolari, despre care se presupune că au fost găsiți în timpul anchetei.

Val de arestări pentru trădare în Rusia

Conform estimărilor proiectului pentru drepturile omului „Primul Departament”, în primul trimestru al anului 2026 instanțele ruse au emis cel puțin 107 verdicte pentru trădare și spionaj.

Un total de 110 persoane au fost condamnate în această perioadă. Majoritatea inculpaților (90%) au fost condamnați pentru trădare.

În medie, aceștia au primit pedepse de 15 ani și 5 luni. În plus, instanțele ruse au devenit mai eficiente în pronunțarea verdictelor în astfel de cazuri. În medie, instanțele au condamnat doi inculpați în fiecare zi lucrătoare în ianuarie, februarie și martie.