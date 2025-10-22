FOTO Fenomen rar imortalizat: „Fulgerele roșii”, care durează o milisecundă, spectacol pe cerul din Noua Zeelandă

„Fulgere roșii” observate pe cerul din apropierea Muntelui Kailash din Tibet pe 21 august 2025. Sursă foto: Zhou Bo / Xinhua News / Profimedia

Trei fotografi au surprins în imagini, în Noua Zeelandă, un fenomen extrem de neobișnuit, cunoscut și sub numele de „sprite roșii” sau „fulgere roșii”, pe fundalul Căii Lactee, informează The Guardian.

Neozeelandezul Tom Rae și spaniolii Dan Zafra și José Cantabrana și-au propus să fotografieze Calea Lactee deasupra Stâncilor de lut Omarama din sudul Noii Zeleande pe 11 octombrie, când au dat întâmplător peste acest eveniment rar.

Fotografii sperau să aibă parte de un cer senin în acea seară, dar au avut noroc ca noaptea lor să se transforme într-una „de neuitat”, a declarat Tom Rae pentru publicația britanică.

Cantabrana a sugerat că ar putea avea parte de un spectacol de „fulgere roșii”, când a observat o furtună formându-se la orizont, a spus fotograful.

„El își verifica fișierele în căutarea unei panorame a Căii Lactee și a descoperit că surprinsese sprite roșii”, a spus Rae.

„Fulgerele roșii” sunt explozii de energie electrică în atmosfera superioară, generate de furtuni. Spre deosebire de fulgerele care se îndreaptă spre sol, așa-numitele „sprite roșii” se îndreaptă în sus, spre atmosfera superioară, creând forme care arată ca niște coloane, morcovi sau chiar meduze.

Prima fotografie a unui astfel de fenomen rar a fost făcută, din greșeală, în 1989, de o echipă de la Universitatea din Minnesota.

Acestea sunt extrem de scurte, durează doar o milisecundă, și de aceea rareori sunt vizibile cu ochiul liber, dar Rae spune că a avut noroc.

„Se întâmplă să mă uit direct la unul când s-a produs. O coincidență perfectă, mă uitam în partea potrivită a cerului și am văzut o scurtă lumină roșie”, a spus el.

Zafra a spus că a fost una dintre „cele mai extraordinare nopți” din viața sa. „Puteam vedea Calea Lactee strălucind deasupra orizontului, în timp ce aceste enorme raze roșii de lumină dansau deasupra unei furtuni la sute de kilometri distanță”, a spus Zafra.

Din câte știe el, nu există alte imagini care să arate „fulgere roșii” și Calea Lactee din emisfera sudică într-un singur cadru.