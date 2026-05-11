Fum și evacuare de urgență la aterizarea unui avion Turkish Airlines. Pasagerii, salvați pe tobogane

Un avion al companiei Turkish Airlines, cu 277 de pasageri la bord, a fost evacuat de urgență luni dimineață pe principalul aeroport din Nepal, potrivit The Washington Post.

Aeronava, un model Airbus A330 care opera zborul TK 726 pe ruta Istanbul – Kathmandu, a aterizat pe Aeroportul Internațional Tribhuvan cu flăcări și fum dens la trenul de aterizare drept.

Incidentul a declanșat o mobilizare masivă a echipelor de intervenție, care au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la fuzelaj.

Toți cei 277 de pasageri și 11 membri ai echipajului au părăsit avionul pe toboganele de salvare, nefiind raportate victime.

Imagini surprinse la fața locului arată momentul în care pasagerii coboară pe toboganele de evacuare.

Incidentul a paralizat activitatea pe singura pistă a aeroportului. Z eci de zboruri internaționale au fost redirecționate către alte destinații din regiune.

Autoritățile aviatice din Nepal au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii, primele ipoteze indicând o supraîncălzire a sistemului de frânare sau explozia unui pneu la contactul cu pista.

Nepalul se confruntă frecvent cu provocări în sectorul aviatic, din cauza terenului montan dificil și a infrastructurii limitate. În 2015, un eveniment similar a implicat tot o aeronavă Turkish Airlines, care a derapat pe pista umedă în condiții de ceață densă. Nici atunci nu au fost raportate victime.