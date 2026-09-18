Fundația Nobel a mărit recompensa financiară la fiecare categorie de premii

Fundația Nobel din Suedia a anunțat vineri că va mări premiile din acest an pentru prestigioasele sale premii anuale cu 9%, până la o valoare totală de 12 milioane de coroane suedeze (1,22 milioane de dolari) la fiecare dintre cele șase categorii, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres.

„Prin creșterea valorii premiului, menținem semnificația pe termen lung a Premiului Nobel și ne asigurăm că partea financiară a premiului își păstrează valoarea în timp”, a declarat Hanna Stjarne, director executiv al Fundației Nobel, într-un comunicat.

Câștigătorii premiilor din acest an la fizică, chimie, pace, literatură, economie și medicină sau fiziologie vor fi anunțați între 5 și 12 octombrie, marcând „cea de-a 125-a aniversare a primelor premii”.

Înființate prin testamentul omului de afaceri suedez din secolul al XIX-lea, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, primele premii din 1901 au fost însoțite de recompense financiare în valoare de 150.782 de coroane pe categorie, potrivit fundației.