Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf

Numărul mare de rachete și drone trimise de Iran par să pună statele din Golf în dificultate. În vreme ce Italia a anunțat că țările din Golf i-au cerut sisteme antiaeriene, Bloomberg scrie că UAE și Qatar fac eforturi diplomatice pentru a convinge SUA să termine cât mai repede operațiunile militare în Iran.

Oficialii din Emiratele Arabe Unite (UAE) și Qatar au negat vehement informațiile potrivit cărora ar rămâne fără interceptorii folosiți pentru respingerea atacurilor iraniene cu rachete și drone, dar presiunea războiului se resimte tot mai mult.

Bloomberg News a relatat luni seara că Qatarul și UAE, care au fost ținta unor atacuri cu rachete și drone în ultimele zile, fac eforturi pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană și au solicitat ajutorul aliaților lor.

Persoane familiarizate cu această chestiune au declarat pentru Bloomberg că UAE au solicitat ajutorul aliaților săi pentru a se apăra împotriva amenințărilor de rază medie, în timp ce Qatarul a solicitat asistență pentru interceptarea atacurilor cu drone, pe care sursele menționate le consideră acum o amenințare mai mare decât rachetele iraniene.

Bloomberg a relatat, de asemenea, că, potrivit unei evaluări interne obținute de agenția de știri, stocul de interceptori Patriot al Qatarului ar putea fi epuizat în patru zile, la ritmul actual de utilizare.

Qatar a respins imediat informațiile. Biroul de presă al guvernului a dat asigurări că rachetele interceptoare nu au fost epuizate și că stocurile sunt în continuare suficiente – și a anunțat că ia în calcul măsuri legale pentru corectarea informațiilor.

Oficialii din UAE au afirmat de asemenea că informațiile sunt false și au subliniat că țara dispune de „sisteme de apărare aeriană diverse, integrate și multistratificate, capabile să contracareze cu eficiență ridicată o gamă completă de amenințări aeriene”.

Italia spune că statele din Golf i-au cerut ajutorul

Informații suplimentare au sugerat însă că presiunea asupra statelor arabe este mare.

Publicația Middle East Eye a scris de asemenea, citând surse proprii, că Statele Unite au respins cererile unor state din Golf care solicitau ajutor pentru refacerea stocurilor de interceptori. Cel puțin un stat din Golf care a fost atacat de Iran a solicitat oficialilor americani să-i reînnoiască stocurile epuizate în urma atacului comun al SUA și Israelului asupra Iranului, dar a fost respins, a declarat un fost oficial american familiarizat cu discuțiile pentru MIddle East Eye.

Iar ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat luni seara că guvernul de la Roma a primit cereri din partea mai multor state din Golf pentru echipamente de apărare antiaeriană și sisteme de interceptare a dronelor, scrie Ynetnews.

„Statele din Golf își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la evoluția crizei și au subliniat necesitatea urgentă de a-și consolida capacitățile de apărare, în special apărarea aeriană și protecția împotriva dronelor”, a declarat Crosetto în fața Parlamentului.

El a spus că cererile includ sisteme SAMP/T, o baterie franco-italiană cunoscută sub numele de MAMBA, care poate urmări zeci de ținte și intercepta 10 simultan. Este singurul sistem fabricat în Europa capabil să intercepteze rachete balistice. Italia furnizează deja aceste sisteme Ucrainei pentru a o ajuta să se apere împotriva Rusiei, ceea ce face dificilă furnizarea lor și statelor din Golf.

„Este o chestiune foarte delicată, având în vedere că aceste capacități sunt exploatate la maximum și limitate de nevoile europene și de sprijinul acordat până acum Ucrainei”, a declarat Crosetto.

UAE și Qatar vor ca războiul să se termine tot mai repede

O analiză a Wall Street Journal a abordat de asemenea problema statelor din Golf , observând că numărul mare de atacuri iraniene epuizează rapid rachetele interceptoare, care sunt foarte scumpe în comparație cu dronele și rachetele ieftine utilizate de Iran, ceea ce stârnește temeri privind o eventuală criză în zilele următoare.

Wall Street Journal notează că statele arabe din Golf se bazează pe sistemele avansate de apărare aeriană Patriot și THAAD fabricate în SUA pentru a intercepta amenințările.

Numărul mare de interceptoare folosite e doar o problemă. Deoarece statele din Golf sunt apropiate geografic de Iran, ele au un timp de avertizare foarte scurt în comparație cu țări precum Israelul, ceea ce face interceptările mai dificile.

Atacurile au lovit deja instalații energetice și portuare cheie, surse importante de venit naționa, provocând îngrijorare cu privire la escaladarea problemelor economice.

În acest context, dezvăluie Bloomberg, Emiratele Arabe Unite și Qatarul solicită în mod privat partenerilor occidentali și regionali să îi ajute să îl convingă pe președintele american Donald Trump să aleagă o „cale de ieșire”, pentru a pune capăt sau pentru a scurta operațiunile militare împotriva Iranului și a limita extinderea războiului.

Oficialii din UAE și Qatar contactează discret partenerii europeni pentru a obține sprijinul necesar exercitării unei presiuni diplomatice asupra Washingtonului. Scopul este de a modela politica SUA astfel încât operațiunile militare să nu se prelungească la nesfârșit.