Furnizor major de componente auto transferă în România producția de la alte fabrici

Grupul italian Sogefi, furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, a început să transfere în România, la fabrica de componente pentru suspensii din Oradea, o parte din producția din alte țări, confirmând informațiile prezentate luna trecută de Profit.ro.

Grupul italian și-a îmbunătățit performanța operațională la fabrica din Oradea, care se află “pe o traiectorie bună” după cinci ani de la deschidere, astfel că mută în România producția de la fabricile grupului care vor fi închise ca parte a programului de restructurare.

Sogefi a lansat producția la fabrica de la Oradea la finele anului 2020, în urma unei investiții de 255 de milioane de lei, care a inclus un ajutor de stat de 104 milioane de lei.

Fabrica orădeană, Sogefi Suspensions Eastern Europe SRL, a obținut afaceri de 242,43 milioane de lei în 2024, ultimul an raportat, în creștere de la 175,86 milioane de lei în 2023, cu aproximativ 193 de angajați. Pierderile s-au redus de la 67,3 milioane de lei în 2023 la circa 30 de milioane de lei. Unitatea din Oradea va deveni principala fabrică a Sogefi pentru preluarea proiectelor europene pe viitor, a transmis acum Michele Cavigioli, directorul financiar al Sogefi, care a precizat că grupul transferă deja o parte din producție în România.

