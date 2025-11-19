Furnizori „critici” de tehnologie. UE a anunțat companiile pe care le consideră esențiale pentru industria sa bancară

Autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene au desemnat marți 19 companii din domeniul tehnologiei, printre care Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft, drept furnizori-terți „critici” de servicii informatice pentru industria financiară a blocului comunitar, informează Reuters.

În conformitate cu Legea privind reziliența operațională digitală a UE (DORA), care a început să fie aplicată în ianuarie 2025, trei autorități de reglementare financiară la nivel european pot desemna împreună anumiți furnizori de tehnologie ca fiind esențiali și îi pot supraveghea în mod direct.

Noile norme fac parte dintr-o încercare de a proteja sectorul financiar al UE de riscurile legate de dependența sa de furnizorii externi de tehnologie, de exemplu utilizarea cloud computing-ului pentru a opera servicii bancare cheie. Autoritățile de reglementare sunt îngrijorate de impactul asupra sectorului financiar în cazul în care un furnizor de tehnologie utilizat de multe bănci ar avea o întrerupere.

Printre companiile desemnate de Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) se numără diviziile europene ale Amazon Web Services, Bloomberg, Google Cloud, IBM, London Stock Exchange Group (LSEG), Microsoft, Orange și Tata Consultancy Services.

Autoritățile de reglementare vor examina dacă aceste companii dispun de cadre adecvate de guvernanță și de gestionare a riscurilor pentru a se asigura că serviciile pe care le furnizează vor rămâne reziliente, au transmis cele trei autorități europene, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul ESMA.

Un purtător de cuvânt al LSEG a declarat că salută această desemnare, iar Google Cloud a afirmat același lucru pe site-ul său.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Microsoft, compania americană se angajează să respecte legislația europeană în materie de securitate cibernetică și reziliență. Un purtător de cuvânt al Amazon Web Services a declarat că se pregătea pentru această desemnare și că va continua să colaboreze cu autoritățile competente. Un purtător de cuvânt al IBM a transmis că compania își consolidează continuu securitatea cibernetică și așteaptă cu interes o colaborare constructivă cu autoritățile de reglementare.

Îngrijorările oficialilor europeni cu privire la reziliența sectorului financiar au crescut în acest an. Marți, Banca Centrală Europeană a menționat tensiunile geopolitice și perturbările tehnologice printre riscurile cu care se confruntă sectorul bancar european.

Marea Britanie a introdus un regim similar, deși nu a fost numită încă nicio firmă. Autoritățile de reglementare au oferit ministerului britanic de finanțe recomandări cu privire la candidați, iar un ministru al guvernului condus de Keir Starmer le-a spus parlamentarilor, la începutul acestei luni, că se așteaptă ca desemnările să fie făcute până anul viitor, la această dată.