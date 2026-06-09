Furnizorii de servicii au început să își construiască infrastructura în jurul programului clientului, nu invers

Cu doar câțiva ani în urmă, multe servicii funcționau după propriul program, iar clienții erau cei care trebuiau să se adapteze. Dacă așteptai un colet, îți organizai ziua în funcție de ora la care putea ajunge curierul. Pentru anumite operațiuni bancare trebuia să ajungi la sucursală în timpul programului de lucru. Dacă aveai o mașină electrică, încărcarea depindea de disponibilitatea unei stații publice.

Astăzi, lucrurile se schimbă radical. Coletul poate fi ridicat când ai timp. Serviciile bancare sunt disponibile și în afara programului sucursalei. Mașina electrică poate fi încărcată acasă, atunci când este cel mai convenabil și ieftin pentru proprietar.

Nu este o schimbare care s-a produs peste noapte și nici una care ține de un singur sector economic. Este rezultatul unor investiții continue în infrastructură și tehnologie, prin care companiile încearcă să răspundă unei cerințe tot mai clare din partea consumatorilor: libertatea de a accesa serviciile atunci când au nevoie de ele.

„Vedem o schimbare clară în așteptările utilizatorilor. Oamenii își doresc servicii disponibile atunci când au nevoie de ele, iar companiile investesc tot mai mult în infrastructura care poate oferi această flexibilitate. Noi suntem doar acolo, alături de aceste companii, pentru a le oferi soluțiile de care au nevoie”, spune Elena Turda, CEO KEBA România.

KEBA este prezentă de 20 de ani pe piața locală și furnizează soluții de automatizare pentru banking, logistică și infrastructură de încărcare autovehicule electrice, domenii în care schimbările de comportament ale consumatorilor sunt tot mai vizibile. În ultimii ani, cererea pentru acest tip de produse a explodat.

Coletul te așteaptă pe tine, nu aștepți tu curierul

Puține transformări sunt mai vizibile decât cele din zona livrărilor. Dacă în trecut primirea unui colet presupunea coordonarea cu programul curierului, astăzi tot mai mulți români aleg să își ridice comenzile atunci când le este convenabil.

Lockerele automate au schimbat fundamental experiența livrării. Acestea oferă acces la colete aproape la orice oră, fără presiunea de a fi acasă într-un anumit interval sau de a reprograma o livrare ratată.

Pe măsură ce comerțul online a crescut, s-a dezvoltat și infrastructura care îl susține. KEBA este unul dintre principalii furnizori ai acestei piețe, cu peste 5.000 de lockere instalate în România și colaborări cu cei mai mari operatori din industrie.

Banca deschisă non-stop

Schimbarea nu se vede doar în logistică. Și relația oamenilor cu serviciile bancare s-a transformat semnificativ în ultimii ani.

Clienții se așteaptă să poată efectua operațiuni atunci când au nevoie de ele, fără să fie condiționați de programul unei sucursale. În consecință, tot mai multe activități sunt transferate către zone self-service, disponibile permanent.

Un exemplu este reprezentat de ATM-urile de tip cash recycler, care permit atât retragerea, cât și depunerea numerarului, reducând timpul necesar pentru operațiunile de rutină și oferind acces la servicii în afara programului clasic al băncilor.

KEBA este unul dintre principalii furnizori ai acestei tehnologii în România, cu aproximativ 700 de unități cash recycler instalate în cadrul rețelelor de sucursale ale mai multor instituții bancare.

Stația de încărcare direct la tine în garaj

Aceeași tendință poate fi observată și în cazul mobilității electrice. Pe măsură ce numărul mașinilor electrice și hibride plug-in crește, proprietarii caută tot mai mult control asupra modului și momentului în care își încarcă vehiculele.

Pentru cei care locuiesc la casă, încărcarea acasă înseamnă independență față de disponibilitatea unei stații publice, posibilitatea de a încărca mașina peste noapte și, în multe cazuri, optimizarea costurilor prin utilizarea energiei în intervalele tarifare mai avantajoase. Pentru tot mai mulți proprietari care au investit și în panouri fotovoltaice, aceasta înseamnă inclusiv posibilitatea de a alimenta mașina cu energie produsă chiar de propria locuință.

În acest context, infrastructura de încărcare începe să devină parte integrată din locuință, la fel cum conexiunea la internet sau sistemele inteligente pentru casă au devenit standard în ultimii ani.

KEBA vede această piață ca una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare pentru perioada următoare, pe măsură ce mobilitatea electrică se extinde și în România.

Deși activează în industrii diferite, toate aceste transformări au un element comun: timpul. Consumatorii își doresc servicii care să se adapteze programului lor, nu invers. Iar companiile investesc tot mai mult în infrastructura care poate răspunde acestei așteptări.

Fără să își dea seama, milioane de oameni folosesc deja zilnic rezultatele acestei transformări: când ridică un colet de la locker, când depun bani la un ATM modern sau când își încarcă mașina electrică acasă. În spatele acestor gesturi aparent simple se află o infrastructură construită pentru a oferi ceva ce a devenit din ce în ce mai valoros: libertatea de a alege când și cum accesezi un serviciu.

Anul acesta, KEBA marchează 20 de ani de prezență în România și în regiunea Europei Centrale și de Est. În tot acest timp, compania a contribuit la dezvoltarea unor tehnologii care au intrat treptat în viața de zi cu zi a oamenilor, de la ATM-uri și lockere automate până la stații de încărcare pentru mașini electrice. Dacă acum două decenii multe dintre aceste soluții păreau o perspectivă pentru viitor, astăzi ele au devenit o parte firească a infrastructurii pe care milioane de oameni o folosesc în fiecare zi.

Articol susținut de KEBA