Furtul tezaurului dacic: Un român s-a furişat în muzeul din Olanda chiar înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti / Noi detalii din anchetă

Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu, arată datele din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Bărbatul este suspectat de legături cu o grupare care fură obiecte de artă la comandă.

Nu este clar dacă suspectul român, Andrei B., în vârstă de 38 de ani, a avut vreo legătură cu furtul Coifului de la Coțofenești şi al brăţărilor dacice, însă în luna ianuarie Parchetul i-a atribuit calitatea de suspect: „Echipa de anchetă suspectează că bărbatul ar fi făcut o verificare preliminară înainte de spargerea propriu-zisă”.

Surse citate de RTL Nieuws spun că ancheta asupra românului nu a avut succes. El nu se află în arest şi nu este unul dintre cei trei suspecţi în furtul de opere de artă care urmează să fie duși joi în faţa instanţei din Assen, pentru o audiere preliminară.

Ce a spus românul la audieri despre „vizita” sa la muzeu

Conform datelor anchetatorilor, fără să cumpere bilet, Andrei B. a intrat în muzeul din Assen în dimineaţa zilei de 20 ianuarie, cu patru zile înaintea jafului. Cu o geantă mare de sport pe umăr, el s-a îndreptat spre aripa muzeului în care era expoziţia „Dacia, imperiul de argint şi aur”. După ce a privit aparent calm diverse obiecte, agenţii de securitate l-au escortat afară din muzeu, scrie RTL Nieuws, conform News.ro.

După furtul de opere de artă din noaptea de 24 spre 25 ianuarie, imaginile de pe camerele de supraveghere din muzeu au fost divulgate presei româneşti, arătându-l cel mai probabil pe Andrei B. O recepţioneră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut din imagini. Cu câteva zile înainte, el încercase să rezerve o cameră la hotel, dar când a trebuit să plătească în avans şi cardul său de debit a fost refuzat, a plecat.

Poliţia din nordul Olandei a reuşit să-l localizeze pe român şi l-a interogat în 28 ianuarie, iniţial în calitate de martor. Andrei B. le-a spus anchetatorilor că nu a știut că a intrat într-un muzeu și că a crezut că era un dealer auto Dacia, până când a văzut obiectele de artă expuse.

Ancheta a scos la iveală că românul îl „vizita regulat” pe proprietarul a două restaurante italiene din sudul Germaniei. Potrivit autorităţilor române, acest proprietar de restaurant era coordonatorul „unei grupări de hoţi care furau obiecte de artă pe bază de comision”. Poliţia l-a suspectat ulterior de implicare în furtul de opere de artă din Assen.

Andrei B. mai fusese în Assen, potrivit unei anchete realizate de RTL Nieuws. În 31 august anul trecut, după ce expoziţia „Dacia, imperiul de argint şi aur” era deja deschisă de ceva timp, el a fost prins furând un aparat de tuns dintr-un magazin din Assen. A fost condamnat la patru săptămâni de arest.

Procuratura a refuzat să răspundă la întrebările RTL Nieuws despre Andrei B. Muzeul Drents a refuzat, de asemenea, să comenteze întrebări privind modul în care Andrei B. a reuşit să intre în muzeu fără bilet. „Nu comentăm chestiuni legate de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt.

Primele audieri în instanță în jaful tezaurului dacic, joi

Joi va avea loc prima audiere preliminară în procesul penal privind comorile româneşti furate din muzeul din Olanda. Cei trei principali suspecţi sunt Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) şi Jan B. (21), rezidenţi în Olanda de Nord. Potrivit Parchetului, ei sunt responsabili de furtul artefactelor. Hoţii au folosit un exploziv pentru a sparge o uşă din aripa expoziţională a Muzeului Drents şi au spart vitrinele cu barosul.

Pe lângă trei brăţări din aur, hoţii au furat şi celebrul Coif de la Coţofeneşti, datând din anul 500 î.Hr. Coiful şi brăţările erau împrumutate de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti şi asigurate pentru aproape 6 milioane de euro. Aceşti bani au fost plătiţi între timp.

RTL Nieuws a dezvăluit anterior că banda de motociclişti Hardliners ar fi fost implicată în furtul de opere de artă. Potrivit mai multor surse, banda de motociclişti ar fi jucat un rol în recrutarea hoţilor. Coiful ar fi fost furat la ordinul unui infractor din România, al cărui nume nu este cunoscut în prezent. Parchetul olandez a declarat anterior că nu are dovezi concrete că şi Coiful a fost furat la comandă, scrie News.ro.