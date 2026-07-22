Furtună puternică acum în București. A fost emis mesaj RO-Alert. Cât durează alerta meteo

Bucureștiul se află miercuri dimineață sub alertă meteo nowcasting cod portocaliu de ploaie torențială puternică și descărcări electrice. Autoritățile au emis și mesaj RO-Alert.

Potrivit ANM, până la ora 08.30, în București se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp și frecvente descărcări electrice.

Ruperea de nori în Capitală a început în jurul orei 07.30, iar la ora 07.50, un mesaj RO-Alert a fost emis de autorități pentru populație. Oamenii sunt sfătuiți să limiteze deplasările și să se adăpostească.