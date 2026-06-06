Furtuni în Moldova. Pompierii din Vaslui au trebuit să intervină la sediul poliției municipale

În mai multe regiuni din Moldova s-au înregistrat sâmbătă furtuni cu precipitații abundente care au provocat inundații în mai multe localități și au îngreunat circulația pe unele porțiuni ale drumurilor.

Sediul Poliţiei municipiului Vaslui a fost inundat, sâmbătă, în urma precipitaţiilor abundente înregistrate, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), citați de Agerpres.

Potrivit sursei citate, locuinţe şi curţi din mai multe comune ale judeţului au fost inundate, pompierii intervenind pentru evacuarea apei.

„Pompierii militari din cadrul ISU ‘Podul Înalt’ al judeţului Vaslui au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de acumulările de apă în mai multe localităţi din judeţ. O locuinţă a fost inundată în localitatea Ghermăneşti, patru curţi ale unor locuinţe din localitatea Gândeşti, comuna Voineşti au fost inundate, probleme fiind înregistrate şi în localitatea Bârlăleşti, comuna Epureni, unde au fost inundate două curţi. De asemenea sediului Poliţiei Municipiului Vaslui a fost inundat. Echipajele operative acţionează pentru evacuarea apei”, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Judeţul Vaslui s-a aflat sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de precipitaţii. Au fost semnalate averse torenţiale cu acumulări de 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului.

De asemenea, pompierii militari din Bacău au intervenit în municipiul Oneşti şi în satul Gutinaş, comuna Ştefan cel Mare, pentru evacuarea apei din curţi şi beciuri, îndepărtarea acumulărilor de apă de pe carosabil şi degajarea unui autoturism rămas blocat pe un drum afectat de precipitaţiile abundente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

Traficul rutier pe DN 10, în judeţul Buzău, a fost blocat sâmbătă în zona localităţii Colţu Pietrii, după ce aluviuni şi cantităţi importante de pământ s-au scurs de pe versanţi pe carosabil, în urma ploilor abundente din ultimele ore.

Potrivit contului de Facebook Meteoplus, inundații au avut loc și în mai multe localități din județul Vrancea, inclusiv în orașul Focșani. La Tâmboești, cantitatea de precipitații a fost estimată la 80 de litri pe metrul pătrat.