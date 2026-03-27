Cod galben de vreme rea. Trei alerte meteo, emise azi de ANM / Zonele vizate

Meteorologii au emis vineri dimineață trei alerte cod galben de precipitații însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori viscolite în zona de munte, valabile pentru numeroase județe din țară, până pe 30 martie.

Primul cod galben de vreme rea este valabil între 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, în peste jumătate din țară.

În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ.

Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

Codul galben de precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol, între 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40…50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp și pe alocuri de peste 70…80 l/mp.

De asemenea, până diseară, la ora 22:00, este cod galben de vânt puternic în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei.

Codul galben de vânt între 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00

Astfel, în intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.

Codul galben de vânt valabil între 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00

Ulterior, de la ora 22:00, până mâine, 28 martie, ora 17:00, este în vigoare un alt cod galben de vânt. Zonele afectate sunt Oltenia și jumătatea vestică a Muntenia, unde local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…65 km/h.

Vreme ploioasă și cu vânt tot weekendul

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol, până pe 30 martie.

Astfel, temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.