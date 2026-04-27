Furtuni ucigașe. Cel puțin 14 morți în țara care a declarat fulgerele dezastru natural

Decesele au fost anunțate în mai multe districte din Bangladesch, după ce furtuni bruște au adus ploi torențiale și fulgere intense, informează Reuters.

Cel puțin 14 persoane au murit după ce au fost lovite de fulger, au declarat luni autoritățile, pe fondul furtunilor sezoniere care au cuprins țara.

Majoritatea victimelor erau fermieri care lucrau pe câmpuri deschise și muncitori prinși în zone neprotejate, au precizat autoritățile locale.

Mai multe persoane au fost rănite și transportate la spitalele din apropiere, unele dintre ele aflându-se în stare critică.

Fulgerele ucid sute de persoane în fiecare an în Bangladesh, țară care a declarat fulgerele drept dezastru natural în 2016, după ce peste 200 de persoane au murit doar în luna mai, inclusiv 82 de persoane într-o singură zi.

Experții spun că creșterea numărului de lovituri de fulger mortale are legătură cu defrișările, care au dus la dispariția multor copaci înalți care, anterior, ajutau la îndepărtarea fulgerelor de oameni.

Decesele cauzate de fulgere sunt frecvente în lunile premergătoare musonului, din aprilie până în iunie, când căldura și umiditatea în creștere creează condiții meteorologice instabile.