Furturile de mașini au crescut brusc în Rusia. Fenomenul dezvăluie o problemă mai puțin observată, care dă bătăi de cap autorităților

Numărul furturilor de mașini a crescut brusc în Rusia. În primele trei luni de la începutul anului, numărul furturilor auto a crescut cu 70% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele comunicate de compania de asigurări VSK cotidianului Izvestia.

AlfaStrakhovanie a înregistrat o creștere de 1,6 ori de la an la an a numărului de furturi raportate în cadrul asigurării casco. De asemenea, valul de furturi de mașini a fost confirmat de companiile „Absolut Insurance”, „Soglasiye” și „Zetta Insurance”, scrie The Moscow Times.

Dintre regiuni, Moscova, Amur și Daghestan sunt cele în care s-au înregistrat cele mai multe furturi auto în primul trimestru al anului 2025.

Cele mai frecvent furate mașini au fost mărcile chineze Chery și Haval, cele sud-coreene Hyundai și Kia, precum și Lada. În plus, a crescut numărul de furturi de camioane chinezești FAW și Shacman.

Companiile de asigurări spun că creșterea bruscă a furturilor este cauzată de penuria de piese de schimb, o problemă apărută din cauza sancțiunilor și a problemelor logistice cu care se confruntă Rusia.

„Deși problemele cu piesele de schimb au început încă din 2022, vârful furturilor a fost înregistrat la începutul lui 2025. Acest lucru este cauzat de acumularea uzurii mașinilor cumpărate în 2020-2022: acestea au nevoie de reparații, iar piesele noi sunt extrem de greu de găsit”, a spus Irina Frank, directoare generală a companiei Frank Auto.

Potrivit acesteia, principalele canale de vânzare a pieselor provenite de la mașini furate sunt stațiile de service „gri” și platformele online, unde nu sunt necesare documente.

Adesea, componentele sunt aduse în regiunile cu cele mai grave penurii, cum ar fi Daghestan sau Kabardino-Balkaria. În același timp, pe piața „gri”, piesele sunt oferite mai ieftin decât piesele noi originale, a declarat Alexei Tarapovski, fondator al Anderida Financial Group.

Compania „Zetta Insurance” nu a exclus posibilitatea ca furturile de mașini pentru piese să devină și mai frecvente din cauza crizei tot mai mari și a costului ridicat.

Chiar dacă negocierile Rusia-SUA cu privire la Ucraina vor facilita întoarcerea unor producători de automobile, aceștia nu vor putea să stabilească rapid producția și să satureze piața, a spus Alexander Matvienko, șeful departamentului de soluționare a cererilor de despăgubire privind furturile de la Ingosstrakh.