Gabi Tamaș, marele câștigător de la Survivor, face echipă cu Dan Alexa pentru un show la Antenă

Cei doi foști fotbaliști vor fi din nou în fața publicului cu ocazia Campionatului Mondial de fotbal din 2026, în cadrul unei emisiuni difuzate pe platforma AntenaPLAY din 12 iunie, potrivit Pagina de Media.

Tamaș, care tocmai a câștigat Survivor România 2026 și care a participat la Asia Express alături de Dan Alexa, revine pe ecrane în emisiunea numită „Fiertzi pe Mondial”.

Emisiunea va debuta imediat după startul competiției. Cei doi fotbaliști îi vor avea alături pe Răzvan, Dani, Rizea și Florin Ristei pentru a comenta toate momentele importante din ultimele 24 de ore: cele mai spectaculoase faze ale meciurilor, goluri, controverse, reacții la cald.

Pentru prima dată în istorie, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și 3 țări gazdă – Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Gabi Tamaș spune că pentru el e o plăcere să facă parte din proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiţii din întreaga lume.

„Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb iată că am ajuns acum la Fiertzi pe Mondial! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi, la Fiertzi pe Mondial vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport!”, a spus Tamaș.

La rândul său, Dan Alexa a spus că este bucuros să participe la emisiune. „Campionatul Mondial de fotbal e competiţia supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”.

Antena va transmite exclusiv FIFA World Cup 2026, cea mai mare ediție din istorie cu 48 de echipe și 104 meciuri în SUA, Canada și Mexic.