INVESTIGAȚIE 3 milioane de euro din bani publici pentru firma familiei unui șef AUR / Deputatul nu are casă în declarația de avere, ci stă în vila cu piscină a părinților

Firma deținută de tatăl deputatului Gabriel Florea, Secretarul General adjunct AUR, livrează de 5 ani mâncarea la Spitalul Județean Alexandria. A avut șase astfel de contracte încheiate cu instituția. Un raport consultat de site–ul de investigații Snoop arată mai multe nereguli în contractele companiei.

Firma Galbert SRL, deținută de Paul Florea, tatăl deputatului Gabriel Florea, operează restaurantul Onix Glamour, care livrează de 5 ani mâncarea la Spitalul Județean Alexandria. Politicianul a fost director la firmă până a fost ales în Parlament, în 2024.

Curtea de Conturi a găsit nereguli la licitațiile în baza cărora au fost semnate contractele dintre spital și firmă.. De exemplu, timp de doi ani, firma nu a plătit garanția de bună execuție a contractului. Adică 72.000 euro că va livra mâncarea la standardele cerute.

În 2021, când a început să facă afaceri cu spitalul, restaurantul avea zero salariați. Tot zero sunt și terenurile, casele și banii din declarația de avere a lui Florea.

Snoop a aflat că deputatul are domiciliu într-o vilă de 534 mp, cu piscină, care apare pe numele părinților săi, care i-au preluat și afacerile.

Vila de 534mp.

Gabriel Florea a fost fotbalist la juniorii Rapidului și ai Stelei, apoi om de afaceri. În 2016, a candidat la alegerile locale din Teleorman pe listele Partidului România Unită.

Ulterior, a intrat în AUR, iar din 2024 reprezintă județul Teleorman în Parlament, ca deputat. La finalul lunii noiembrie, a fost ales Secretar General Adjunct al partidului, în urma congresului în care George Simion a fost reconfirmat ca președinte.

George Florea și Simion la Forumul Economic România-China desfășurat la Palatul Parlamentului, noiembrie 2025. Foto: Facebook

Auditul din Teleorman, cerut chiar de deputat

În aprilie 2025, Gabriel Florea cerea, într-o declarație din Parlament:

„1. Un audit complet al cheltuielilor publice din Teleorman în ultimii 35 ani.

2. Control din partea Curții de Conturi și DNA acolo unde sunt suspiciuni de fraudă și deturnare de fonduri.

3. Epurararea instituțiilor locale de politruci, angajați nu pe competență, ci pe servilism politic.”

Un astfel de audit a avut loc recent la Spitalul Județean din Alexandria și rezultatele lui au fost publicate luna trecută.

În raportul Curții de Conturi, Snoop a găsit că instituția a identificat mai multe nereguli la două dintre licitațiile prin care compania Galbert SRL, deținută de tatăl lui Gabriel Florea, a obținut contractele consecutive de catering ale spitalului public din Alexandria.

Potrivit raportului, garanția de bună execuție a contractului nu a fost constituită sau încasată de la firma Galbert nici în 2024, nici în 2025, deși este obligatorie potrivit legii 98/2016.

Valoarea garanției pentru fiecare contract ar fi fost de aproximativ 185.000 lei (peste 36.000 de euro), deci în total nu s-au reținut 72.000 de euro.

În plus, licitațiile s-au desfășurat fără ca spitalul să elaboreze o procedură internă clară, ceea ce a permis atribuirea contractelor fără reguli transparente și verificabile, mai arată raportul Curții de Conturi.

Afacerile familiei

Firma Galbert SRL a fost fondată de familia Florea în anul 2006. Gabriel și fratele său, Florin Alberto, au preluat-o după doi ani. Denumirea firmei e formată din prenumele celor doi: Gabriel și Alberto.

După încă trei ani, Gabriel Florea s-a retras din acte, dar afacerea a rămas în familie. Acum este deținută de tatăl său, Paul Florea (99% din acțiuni) și de Alberto.

Lovită de pandemie, Galbert SRL a beneficiat, de la Agenția pentru IMM, de un grant în valoare de aproape jumătate de milion de lei, scria Ziarul Teleormanul.

Nu a fost singura dată când Gabriel Florea a renunțat la o afacere în favoarea părinților. Până în 2024, el a mai deținut firma Cerealonix SRL, pe care i-a cesionat-o mamei sale, Iulia Rodica Florea, potrivit Libertatea.

Cum obții contracte publice de milioane de lei când ai zero angajați pe hârtie

Începând din 2021, Galbert SRL a obținut fiecare contract de catering încheiat de Spitalul Județean Alexandria.

În total, peste trei milioane de euro de-a lungul a cinci ani.

Gabriel Florea, între „niciun fel de implicare” și „noi avem mai multe afaceri”

Contactat de Snoop, Gabriel Florea a spus că el nu are „niciun fel de implicare” în firma deținută de tatăl său, din acționariatul căreia a ieșit „de peste 15 ani”.

Totuși, în declarația de avere de pe site-ul Camerei Deputaților, apare că, în 2024, a fost director chiar la Galbert SRL, cu un salariu anual de 24.000 lei.

L-am întrebat pe Florea dacă contractele dintre Galbert SRL și Spitalul Județean Alexandria pot fi considerate exemple ale „contractelor cu dedicație” pe care el însuși le-a criticat în Parlament.

Nu a răspuns direct, ci a spus: „dacă cineva nu a procedat corect, inclusiv tatăl meu, ceea ce nu cred, pentru că noi avem mai multe afaceri, atunci să plătească. Din câte știu, au fost licitații publice, nu s-a înscris absolut nimeni pentru că este un contract, din câte mi-a explicat el, din care nu faci bani, practic”.

Mai multe detalii despre afacerile familiei sale și avere sa în investigația de pe Snoop.ro.