Gabriel Liiceanu: Ce face criminalul numărul unu al omenirii e halucinant. Deci, în această lume trăim

Omenirea a ajuns într-un „ceas al discordiei planetare”, în care încrederea între oameni și națiuni a dispărut, iar dictatorii dau lecții de moralitate, a spus filozoful Gabriel Liiceanu în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Gabriel Liiceanu a afirmat că este în natura umană să nu-și țină promisiunile și astfel se ajunge ca orice înțelegere să fie încălcată în cele din urmă.

„În măsura în care noi nu putem trăi fără să promitem, niciunul dintre noi… Promit că vin la emisiune azi la ora 4. Stă în natura mea, deopotrivă, să promit și să nu-mi respect promisiunea. Deci toată istoria omenirii e o suită de promisiuni încălcate, încălcate prin războaie mai presus de orice. Pentru că inițial totul este o promisiune care, făcută de două părți, încearcă să fie respectată. Dar din cauza fondului impulsivo-agresiv al emoțiilor negative, al naturii umane căzute, cum se spune în Biblie, noi în aceeași măsură nu ne putem ține de promisiune.”

„Ce face criminalul numărul unu al omenirii e halucinant”

„Și ce trăim acuma este o criză a planetei în jurul incapacității de a crea acorduri internațional respectate, terminând cu dreptul internațional. În clipa în care cel care încalcă dreptul internațional și intră peste altă țară și pe urmă apare – cum au făcut rușii recent și au spus ce au făcut americanii cu Iran e o imoralitate.

Imoralitate… Ideea să-ți vorbească despre imoralitate agresorul și criminalul numărul unu al omenirii este halucinantă. Deci, în această lume trăim și atunci noi nu mai avem Organizația Națiunilor Unite, avem «Organizația Națiunilor Neunite», asta ar trebui făcută.

Cum funcționează omenirea bazată pe neunire totală, pe discordie. În ceasul ăsta suntem. Asta cred eu că e criza planetară. Este un ceas al istoriei, al discordiei planetare”, a spus Gabriel Liiceanu.

„Dacă nota noastră cade la 3, se moare de foame”

Filozoful a vorbit și despre situația din România și criza economică pe care o traversează, cu deficit economic și inflație mult peste media europeană.

„Ce ați face dumneavoastră în clipa în care agențiile de rating îți evaluează țara – în clipa în care prim-ministru a devenit Bolojan – să zicem la nota 4? Agențiile de rating, cele care sunt complet detașate de obiective, care stabilesc în ce măsură un investitor străin merită să pună de o afacere în țara cutare sau cutare. Nota noastră este 4. Dacă ea cade la 3, noi nu mai putem împrumuta nimic niciodată. În clipa aia se moare de foame.

Deci, omul ăsta, care a acceptat să fie prim-ministru – nu știu cum a avut curajul și nu știu cum cineva ar mai putea să aibă curajul ca azi, în România, să dorească să ajungă prim-ministru – a trebuit să opereze pe un teren care era accidentat total în acest fel. De unde vin banii unei țări? Din taxe.

Apropo de ce a moștenit, a moștenit o țară în care DNA-ul nu mai funcționa, o țară în care Fiscul nu-și mai făcea treaba și în care sursele de venit erau totuși taxele de la firmele private, plus împrumuturile. Iar acești bani împrumutați au alimentat, ce vă spuneam înainte”, a afirmat Liiceanu în emisiunea de la Digi24.