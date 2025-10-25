Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: „Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea”

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă sâmbătă dimineață că nu va candida la Primăria Bucureştiului, spunând că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European. Firea precizează că va acorda „susţinere totală colegului social-democrat” care îşi va depune candidatura.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine”, a scris Gabriela Firea, într-un lung mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Președinta PSD București spune că dorește să-și continue mandatul de europarlamentar, chiar dacă face „naveta” la Strasbourg şi Bruxelles.

„Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii”, a spus fostul primar al Capitalei.

În ceea ce priveşte Primăria Capitalei, europarlamentara PSD a mai afirmat că şi-ar fi dorit să poată „relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate”, să continue „investiţiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior” şi despre care susţine că acum sunt „blocate în mare parte”.

„Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare”, mai spune Firea.

Atac voalat la Marcel Ciolacu

Gabriela Firea a precizat că va acorda „susținere totală” candidatului social-democrat care va intra în cursă, înainte de a spune: „Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte”.

Ea a lansat un atac la adresa fostului șef al PSD Marcel Ciolacu, căruia îi reproșează că anul trecut ea a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Primăria Capitalei.

„Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați “iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi”, a mai spus Firea.

„Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală”, a adăugat Gabriela Firea.

Ce spune despre un candidat unic în Coaliție

Firea a mai spus că PSD și-ar fi dorit un acord în Coaliție pentru un candidat unic, care ar fi „maximizat șansele de reușită”.

„Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal. Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD”, a mai transmis Firea.