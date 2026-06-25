Performanță spectaculoasă reușită de Gabriela Ruse în urmă cu puțin timp. A treia la rând

Elena-Gabriela Ruse, pe 25 iunie 2026, la turneul de la Bad Homburg, Germania. FOTO: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), după ce a învins-o pe americanca Emma Navarro, în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-2.

Ruse (28 ani, 105 WTA), venită din calificări, a obținut victoria după o oră și 15 minute de joc, scrie Agerpres.

Navarro (25 ani, 24 WTA) nu și-a creat nicio șansă de break în acest meci.

Americanca se impusese în primele sale trei partide cu Ruse, dar niciuna nu s-a jucat pe iarbă.

Astfel, Gabriela Ruse continuă să impresioneze, după ce a învins a treia jucătoare din top 25 WTA. Românca și-a confirmat forma bună pe care o are încă din primul tur, atunci când a ieșit învingătoare din partida cu Linda Noskova (10 WTA), scor 6-1, 6-3.

În turul al doilea, tenismena din țara noastră a trecut și de Anna Kalinskaya (20 WTA), scor 7-5, 6-2, notează Golazo.ro.

Gabriela Ruse va juca pentru un loc în finală contra învingătoarei din meciul dintre Karolina Muchova (Cehia, 11 WTA, cap de serie 4) și Clara Tauson (Danemarca, 25 WTA).

Jucătoarea română și-a asigurat un cec de 57.395 de euro și 220 de puncte WTA în urma victoriei de joi.

Turneul de la Bad Homburg este dotat cu premii totale de 1.049.083 euro.