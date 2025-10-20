Gafă de mii de euro la Hidroelectrica. A trimis unui client factura unei alte persoane

Compania furnizoare de electricitate Hidroelectrica a fost amendată cu 5.000 de euro pe motiv că a încălcat regulamentul GDPR de protecție a datelor personale, scrie site-ul Starf-Up Cafe.

Mai precis, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunțat luni că a finalizat, în luna septembrie 2025, o investigație la S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA, în urma căreia operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.392 lei, echivalentul a 5.000 de euro.

„Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA a unei notificări cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679. Potrivit celor menționate în formularul de notificare, un client al operatorului a sesizat primirea unei facturi pentru furnizarea energiei electrice care aparținea unei alte persoane”, precizează ANSPDCP.

Acest incident s-a produs ca urmare a unei erori de natură tehnică survenite în cadrul sistemului informatic utilizat de Hidroelectrica prin care erau transmise facturile către clienții săi, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra datelor personale ale persoanei vizate, scrie Start-Up Cafe.

În urma acestei erori, s-a ajuns la „divulgarea neautorizată la anumite date cu caracter personal ale mai multor persoane vizate (clienți), respectiv: numele, prenumele, codul de client, codul cont contract, adresa, numărul contractului, data contractului, data încetării contractului, perioada de facturare, data scadentă, codul locului de consum, serviciile facturate, cantitatea facturată, prețul unitar în lei, valoarea serviciilor, detalii de măsurare, numărul zilelor de consum mediu, valoarea totală facturată, total de plată pentru factura curentă”, precizează Autoritatea pentru protecția datelor personale.

