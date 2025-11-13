Gala ADC*RO Awards: vineri, 14 noiembrie

ADC*RO Awards, singurul festival de creativitate din România, a anunțat finaliștii ediției din acest an și se pregătește pentru Gala de Premiere, care va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, la Teatrul Apollo 111, începând cu ora 19:00.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

’’Creativitatea se hrănește cu pasiune, dar și cu puterea de adaptare și mult exercițiu’’ – Sunt trei elemente esențiale care definesc parcursul lui Pum Lefebure, președinta ADC*RO Awards. Creativă multi-premiată, co-fondatoare și Chief Creative Officer la Design Army (SUA), președintă de juriu la Cannes Design Lions, One Show Design, AdFest și London International Awards, Pum va arăta, prin exemple din propria experiență, cum fiecare demers creativ are potențialul de a lăsa o amprentă durabilă în comunitate.

Alături de ea, juriul ADC*RO Awards al ediției 2025 include profesioniști din domeniul creativ precum Angel Iskrev, Fernando Silva, Una Rozenbauma, Juraj Dvorecki, Martin Polcovick, Pedro Americo, Ana Rocha, Seppl Kretz și Muhmmet Avsar.

În cadrul Galei, vor fi acordate premiile Bronz, Silver și Gold pentru fiecare categorie, iar la final juriul va desemna câștigătorul Grand Prix al festivalului.

Finaliștii ADC*RO Awards 2025

FILM & AUDIO:

– Netflix / Jam Session Agency – “Squid Game” Season 2 – Balkan Grannies. Squid Game x Romanian Christmas Games

– Fresenius NephroCare / Heist Industries – Nephro

– Vola / RXM Creative – Higher Standards

– McDonald’s / DDB Romania – The 3 Big Macs

– Penny / DDB – Acts of Love

– LUCA / Sector7 HUB – Thanks for waiting in line for 15 years

– CEC Bank / WoPA – It’s your time!

– Cris-Tim / Rusu+Bortun – The Clean Label Law

PRINT & OUTDOOR:

– MF / PMB / Rusu+Bortun – The Golden Generation Monument (Made of Goals)

– ZYX Books / Rusu+Bortun – Vote for Maria Ressa

– Vodafone / Oxygen – No excuses. One NO is enough. (Conversations about consent)

– Allianz-Țiriac / Digitas – Reconnected Ads

– FRF / ontheroof – The Generation That Nobody Wants

INTERACTIVE & MOBILE:

– Netflix / McCann Worldgroup – Squid Dilemma

– Centrul FILIA / DDB – Bills of Contraception

– BCR / Digitas – GRWM to Retire

DESIGN:

– MF / PMB / Rusu+Bortun – The Golden Generation Monument (Made of Goals)

– Nestea / Heist Industries – #NoLabelJustFlavor

– Smols / WoPA – Micultura Urbana

BRAND EXPERIENCE:

– Netflix / McCann Worldgroup – The Stock Liquidation

– Storia.ro / Digitas – The Perfect Neighborhood

– Naturli’ / Jam Session Agency – I am not a Milksop

– MF / PMB / Rusu+Bortun – The Golden Generation Monument (Made of Goals)

– Fundația Inovații Sociale Regina Maria / UP Romania / Mantia – The Table of Patience

– FRF / ontheroof – The Generation That Nobody Wants

– ZYX Books / Rusu+Bortun – Vote for Maria Ressa

– Vodafone / Oxygen – No excuses. One NO is enough. (Conversations about consent)

– Apollo111 Pizza / Rusu+Bortun – The Right Stitch

INTEGRATED & INNOVATION:

– Lidl Romania / McCann Worldgroup – In Fridge Promo

– Netflix / McCann Worldgroup – The Stock Liquidation

– Storia.ro / Digitas – The Perfect Neighborhood

– FRF / ontheroof – The Generation That Nobody Wants

– Naturli’ / Jam Session Agency – I am not a Milksop

Festivalul beneficiază de susținerea The Institute, care va expune premiile categoriei de Design în cadrul Romanian Design Week 2026.

ADC*RO Awards continuă să fie o platformă de recunoaștere pentru ideile care transformă și inspiră industria locală.

Vă invităm să celebrați creativitatea românească pe 14 noiembrie, la Teatrul Apollo 111!

Parteneriat media