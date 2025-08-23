Gâlceavă diplomatică între Italia și Franța din cauza Ucrainei. „Du-te tu acolo, dacă vrei”

Soldați ucraineni care trag cu un obuzier M777, în regiunea Donețk, pe 6 august 2023. FOTO: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Franța a convocat ambasadorul italian după ce vicepremierul Matteo Salvini l-a contestat pe președintele Emmanuel Macron pentru că a sugerat trimiterea de soldați europeni în Ucraina în cadrul unui acord postbelic, a declarat sâmbătă o sursă diplomatică de la Paris, citată de Reuters.

Solicitat la începutul acestei săptămâni să comenteze apelurile președintelui francez Emmanuel Macron de a trimite soldați europeni în Ucraina după orice acord cu Rusia, vicepremierul Matteo Salvini a folosit o expresie din dialectul milanez care poate fi tradusă aproximativ prin „dispari” sau „du-te naibii”.

„Du-te tu acolo, dacă vrei. Pune-ți casca, jacheta, pușca și du-te în Ucraina”, le-a spus el reporterilor, referindu-se la Macron.

Salvini, liderul populist al partidului de dreapta Liga și ministru al transporturilor în guvernul naționalist și conservator condus de Giorgia Meloni, l-a criticat în repetate rânduri pe Macron, în special în legătură cu Ucraina.

Ambasadorul italian a fost convocat vineri, a declarat sursa diplomatică, marcând ultimul dintr-o serie de conflicte diplomatice între Paris și Roma înainte și după preluarea puterii de către Meloni în 2022.

„Ambasadorului i s-a reamintit că aceste remarci contravin climatului de încredere și relațiilor istorice dintre cele două țări, precum și evoluțiilor bilaterale recente, care au evidențiat convergențe puternice între cele două țări, în special în ceea ce privește sprijinul neclintit acordat Ucrainei”, a declarat sursa.

Macron, un susținător vocal al Ucrainei în războiul cu Rusia, a colaborat cu alți lideri mondiali, în special cu premierul britanic Keir Starmer, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.