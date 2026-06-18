Gâlceavă în Parlament pe susținerea lui Veștea. Șefa POT, acuzată de negocieri subterane / Gavrilă neagă

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a fost acuzată, joi, de către trei aleși că deputata a avut discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea în numele lor, deși senatorii activează la ora actuală ca neafiliați.

Senatoarea de București, Valentina Aldea și senatorul de Olt, Robert Ghiță, aleși pe listele POT la alegerile parlamentare din 2024, au transmis, într-un mesaj asemănător, că au aflat „cu surprindere” că Gavrilă, „lidera nealeasă de vreun congres”, poartă negocieri în numele lor, deși acum sunt senatori neafiliați. Cei doi spun că deputata a deviat de la obiectivele și principiile prezentate în campania electorală.

„Îmi exprim indignarea față de gestul doamnei Anamaria Gavrilă de a pretinde că mă reprezintă în negocierile cu noul prim-ministru desemnat, domnul Adrian Veștea, fără a mă consulta și fără a avea acordul meu, încercând astfel să-mi submineze autoritatea politică și demnitatea personală”, a scris Aldea, într-un mesaj pe Facebook.

Un mesaj asemănător a transmis public și Robert Ghiță, adăugând: „Eu n-am intrat în politică pentru interese oculte și voi rămâne ferm în credința că trebuie să-mi îndeplinesc datoria față de oamenii care m-au ales și pe care-i respect”.

În mesajul publicat de Valentina Aldea, pe Facebook, apare etichetat și senatorul de Bistrița-Năsăud, Liviu Robe, care a publicat un mesaj asemănător cu cel al colegilor de partid.

Contactat de HotNews, Robe a declarat că nici el nu a fost consultat privind negocierile și că toți cei trei senatori urmează să își dea demisia din partid pentru că „problemele s-au acumulat”. El spune că a auzit-o pe Gavrilă când a declarat că se bazează și pe voturile parlamentarilor neafiliați.

Noi demisii în POT, anunță un senator

Chestionat dacă va vota cabinetul Veștea, Robe a precizat că dorește mai întâi să vadă lista și programul viitorului Guvern.

„Încă nu știm, pentru că nu s-a prezentat nici ce miniștri sunt. Nu există nici un program concret de guvernare. Întâi să vedem. Asta a fost ideea supărării noastre. Pentru că nu trebuie să zicem că votăm un guvern despre care nici măcar nu știm cine face parte din acest guvern”, a precizat Robe.

Cei trei au făcut parte din Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) din Senat, care a fost desființat, după ce mai mulți membri și-au anunțat demisiile din formațiune.

Aldea, Ghiță și Robe au rămas neafiliați după aceea.

Șefa POT neagă acuzațiile

Contactată de HotNews, Anamaria Gavrilă a negat că a negociat în numele foștilor colegi de partid.



„Bineînțeles că ar fi fost lipsit de profesionalism să ducem la masă voturi neconfirmate și bineînțeles că nu am făcut acest lucru”, a spus pentru HotNews deputata, adăugând că partidul va transmite, în curând, un comunicat de presă în acest sens.

Ce a spus Gavrilă după negocierile cu Veștea

Președintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a precizat, într-un comunicat de presă, după discuțiile pe care le-a avut marți cu premierul desemnat, Adrian Veștea, că POT are deschiderea de a sprijini măsuri și proiecte care răspund interesului național și contribuie la stabilitate, inclusiv prin susținerea unui Guvern „responsabil”.

„Avem deschiderea de a sprijini o soluție pentru România cu o condiție clară: aceasta să servească și cerințelor celor 600.000 de cetățeni care au votat POT. Rolul nostru este să reprezentăm interesele lor și să ne asigurăm că deciziile luate țin cont de nevoile reale ale oamenilor”, a declarat Gavrilă.