Gara de Nord din București, afectată de furtună. Liniile electrice au rămas fără tensiune, ce trenuri nu mai circulă

CFR anunță că circulaţia trenurilor alimentate cu energie electrică este blocată în Gara de Nord din București, după ce liniile de contact au rămas fără tensiune, duminică după-amiază, din cauza furtunii puternice care a lovit zona Capitalei.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 16:04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar Bucureşti Nord este întreruptă, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile. Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice. Lipsa tensiunii poate afecta temporar circulaţia trenurilor cu tracţiune electrică în zona Complexului Feroviar Bucureşti Nord”, potrivit CFR.

Compania precizează că echipele de specialitate ale sucursalei regionale de Căi Ferate Bucureşti se află pe teren şi fac verificări pentru identificarea şi remedierea deficienţelor constatate.

„Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiţii de siguranţă”, precizează CFR.

Bucureştiul şi judeţul Ilfov de află, duminică după amiază, sub avertizare cod roşu de furtună.

