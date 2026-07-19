Viitură puternică în Buşteni: mașini luate de apă și trafic blocat pe DN 1 / Rupere de nori și în București și Ilfov, a fost emis cod roșu de vijelie

O viitură violentă, cu buşteni, pietre şi nisip, a paralizat duminică după-amiază stațiunea Bușteni de pe Valea Prahovei. Mai multe mașini au fost luate de apă, iar traficul este blocat pe DN 1, într-un interval în care mulți turiști se întorc de obicei spre casă de pe Valea Prahovei. Și în București și Ilfov a fost o rupere puternică de nori, fiind emise mesaje Ro-Alert de cod roșu de furtuni.

Cel puţin un cartier al oraşului Buşteni este complet izolat.

O rupere de nori care a avut loc sus, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip s-au revărsat pe DN 1.

O femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte ajutor medical într-o ambulanţă, potrivit News.ro, care citează informații de la ISU Prahova.

Rupere de nori și în București

Pentru zona municipiului București și județul Ilfov, meteorologii au emis, duminică după-amiază, inițial o avertizare Cod portocaliu de ploi şi vijelii, fiind emis și un mesaj RO-Alert, pentru intervalul 16:13 – 17:00. Câteva minute mai târziu a fost transmis locuitorilor din zonă un nou mesaj RO-Alert, de data aceasta avertizarea fiind Cod roșu. Prognoza de vijelii a fost actualizată până la ora 17:30.