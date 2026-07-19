Viitură puternică în Buşteni: mașini luate de apă și trafic blocat pe DN 1 / Rupere de nori și în București și Ilfov, a fost emis cod roșu de vijelie
O viitură violentă, cu buşteni, pietre şi nisip, a paralizat duminică după-amiază stațiunea Bușteni de pe Valea Prahovei. Mai multe mașini au fost luate de apă, iar traficul este blocat pe DN 1, într-un interval în care mulți turiști se întorc de obicei spre casă de pe Valea Prahovei. Și în București și Ilfov a fost o rupere puternică de nori, fiind emise mesaje Ro-Alert de cod roșu de furtuni.
Cel puţin un cartier al oraşului Buşteni este complet izolat.
O rupere de nori care a avut loc sus, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip s-au revărsat pe DN 1.
O femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte ajutor medical într-o ambulanţă, potrivit News.ro, care citează informații de la ISU Prahova.
Rupere de nori și în București
Pentru zona municipiului București și județul Ilfov, meteorologii au emis, duminică după-amiază, inițial o avertizare Cod portocaliu de ploi şi vijelii, fiind emis și un mesaj RO-Alert, pentru intervalul 16:13 – 17:00. Câteva minute mai târziu a fost transmis locuitorilor din zonă un nou mesaj RO-Alert, de data aceasta avertizarea fiind Cod roșu. Prognoza de vijelii a fost actualizată până la ora 17:30.
- „Avertizare meteo COD PORTOCALIU – averse torențiale ce vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-80 km/h), grindină (2-3 cm). Perioada de manifestare: 19.07.2026, între 16:13 – 17:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”.
- „Avertizare meteo – COD ROȘU – vijelie cu rafale de 90 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină (1-3 cm). Perioada de manifestare: 16:32 – 17:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”.