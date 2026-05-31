„Garaj plutitor pentru miliardari”: Cum arată Wingman, nava de 100 de milioane de dolari care îi cară jucăriile de lux lui Mark Zuckerberg

Superiahtul lui Mark Zuckerberg a sosit în Seattle însoțit de o navă de sprijin numită Wingman, o ambarcațiune de 80 de metri care transportă echipamentele și vehiculele de lux ale fondatorului Meta, potrivit GeekWire.

Iahtul principal Launchpad, lung de 118 metri și cu o valoare estimată la 300 de milioane de dolari, a traversat ecluzele Ballard și a intrat în Lacul Union, nava de sprijin fiind acostată la Terminalul de croaziere Smith Cove, scrie portalul tech. Aceasta este vizibilă de pe Podul Magnolia.

Wingman, o navă în valoare de 100 de milioane de dolari, supranumită „garaj plutitor pentru miliardari”, este proiectată să transporte jucăriile necesare pe mare și în port, de la elicoptere la bărci de salvare și ambarcațiuni personale. Pentru transferul acestora în apă, nava folosește o macara de la bord.

Wingman, nava de 100 de milioane de dolari a lui Mark Zuckerberg. Credit line: Giuseppe Catuogno / Zuma Press / Profimedia

Cunoscută anterior sub numele de U-81, nava de sprijin a fost construită în 2022 de compania olandeză Damen Yachtbuilding. Aceasta poate găzdui un echipaj de aproximativ 18 persoane și opt oaspeți în patru cabine.

Un paznic de la intrarea în terminal a confirmat pentru GeekWire că Wingman a sosit miercuri, în timp ce Launchpad a acostat marți după-amiază. Ambele nave ale lui Mark Zuckerberg arborează pavilionul Insulelor Marshall, un registru comun pentru iahturile mari datorită unui cadru fiscal atractiv.

Superiahtul Launchpad, deținut de Mark Zuckerberg, ancorat pe Lacul Union din Seattle, mai 2026. Credit line: M. Scott Brauer / Zuma Press / Profimedia

Ambarcațiunea s-a integrat într-o zonă care găzduiește de obicei nave de mari dimensiuni. Bicicliștii și pietonii de pe traseu nu au manifestat curiozitate față de Wingman, spre deosebire de interesul pe care oamenii îl arată la Lacul Union pentru a admira Launchpad.

Nu este clar de ce Launchpad și Wingman se află în Seattle săptămâna aceasta, dar prezența lor coincide cu o perioadă de concedieri care au afectat aproape 1.400 de angajați regionali ai Meta. Un membru al echipajului de pe Launchpad a indicat că nava nu se află în oraș pentru Cupa Mondială FIFA și că intenționează să vină și să plece.