Garda de Mediu Arad a făcut „topul absurdului” în sesizările primite. „Nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri»”

Comisarii Gărzii de Mediu Arad au prezentat vineri unele dintre cele mai „absurde” sesizări primite de instituție, despre care spun că le consumă timp și resurse de la investigarea adevăratelor probleme de mediu.

„«Topul Absurdului» în sesizările primite de Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad. Inbox-ul cjarad@gnm.ro demonstrează că imaginația nu are limite”, a scris Garda de Mediu Arad, pe pagina de Facebook a instituției.

În continuare, ei prezintă ce probleme nu ţin de comisarii de mediu, „deşi unii cetăţeni sunt convinşi de contrariu”:

„Cocoşul și câinele : N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă şi latră când vor ei.

Mirosul de tocăniţă: Dacă vecinul prăjeşte ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială.

Simpatii neîmpărtăşite: Dacă vecinul de pe uliţă nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător. Atacul olfactiv cu parfumuri arăbeşti: Vecina dă intenţionat cu esenţe tari pe coloana de aerisire…E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri»”, au scris comisarii de mediu din Arad.

În topul prezentat de aceştia se mai află „bombardament apicol”.

„Albinele îşi fac nevoile fix pe maşinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere”, potrivit mesajului instituţiei.

Şi puful de salcie este, pentru unii, motiv de reclamaţie: „Este natură în stare pură, nu un complot ecologic”, au mai spus comisarii de mediu.

Alți cetățeni au reclamat la Garda de Mediu zgomotul produs de maşinile de spălat sau frigiderele vecinilor, sau spălatul curţii cu aparate cu apă sub presiune.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp şi resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deşeuri, poluări masive de ape, aer ,sol sau distrugeri de ecosisteme”, au conchis comisarii Gărzii de Mediu Arad.