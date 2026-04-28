Gardul lui Băluță de jumătate de milion de euro, de la Parcul Văcărești, a primit undă verde / Cum explică prețul aproape dublu față de acum un an

Consiliul Local Sector 4 a aprobat, în ședința de marți, reabilitarea gardului de aproximativ un kilometru dintre Calea Văcărești și Parcul Natural Văcărești.

Față de anul trecut, când a propus prima oară proiectul, prețul gardului a crescut cu 1 milion de lei – de la 1,5 milioane lei la 2,5 milioane lei, după ce proiectantul a schimbat soluția, după cum a arătat HotNews, săptămâna trecută.

Gardul a fost costruit în 2017, tot de Primăria Sectorului 4, apoi a fost pictat, iar lucrarea a costat 1,25 milioane lei.

Primăria vrea acum să reabiliteze gardul, printr-un proiect care a mai fost propus și anul trecut. Prețul a crescut însă considerabil, pe motiv că soluția tehnică s-a modificat pentur ca gardul să reziste mai mult.

„Având în vedere modificarea soluției tehnice din proiectul propus, în sensul că pentru identificarea unei soluții tehnice care să asigure o durată de viață mai mare a construcției şi a unor costuri mai reduse de mentenanță s-a propus realizarea cadrelor pentru gard din țeavă din inox şi mesh prins mecanic în ochiul cadrului, proiectantul de specialitate a înaintat devizul general actualizat pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4”, se arată în referatul de aprobare, semnat de primarul Daniel Băluță.

S-a aprobat suma maximă ce poate fi cheltuită

În locul amenajărilor existente, „se propune un model cu impact vizual minim, care se înscrie în spațiul urban şi în anturajul natural al zonei”.

Primăria spune că noua amenajare va fi mai rezistentă în timp, datorită materialelor de calitate, rezistente la condițiile meteo.

În timpul ședinței de Consiliu local, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au declarat, întrebați de consilieri de ce gardul costul atât de mult, că suma va fi mai mică după procedura de achiziție publică, însă nu au spus cât exact va costa. Suma aprobată de Consiliul Local Sector 4 reprezintă maximul care poate fi cheltuit pentru lucrarea respectivă.

Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru și 7 împotrivă.

USR: „Nu există o justificare reală pentru o astfel de investiție în acest moment”

Consilierii USR au votat împotrivă și spun despre proiect că este o „tichie de mărgăritar”.

„Gardul de pe Văcărești este în continuare într-o stare bună și nu există o justificare reală pentru o astfel de investiție în acest moment. Mai mult, costul propus pentru reabilitare a crescut de la 300.000 la 500.000 de euro, o majorare nejustificată pentru o lucrare care nu reprezintă nicio urgență. Din acest motiv, USR va vota împotriva acestui proiect”, a declarat pentru HotNews Paul Ene, consilier local USR.

USR este însă în opoziție, primarul Daniel Băluță având o majoritate stabilă în Consiliul Local (PSD-PNL).

Actualul gard, pus pe marginea Parcului Natural Văcărești, în zona Căii Văcărești, a fost pus tot de Primăria Sectorului 4, în 2017. Atunci, instituția a plătit 1,25 milioane lei pentru el, fiind decorat cu 200 de caricaturi realizate de artistul Viorel Baciu, a scris la vremea respectivă digi24.ro.