Jumătate de milion de euro pentru reabilitarea unui gard de 1 km. Cum justifică Sectorul 4 că lucrarea s-a scumpit substanțial în doar un an

Primăria Sectorului 4 vrea să dea până la 2,5 milioane de lei, aproximativ 490 de mii de euro, pentru a reabilita gardul dintre Calea Văcărești și Parcul Natural Văcărești, care are aproximativ 1 km lungime. Față de anul trecut, când a propus prima oară proiectul, prețul a crescut cu 1 milion de lei. Motivul? Proiectantul a schimbat soluția.

Gardul a fost pus în 2017, tot de Primăria Sectorului 4, apoi pictat, iar lucrarea a costat 1,25 milioane lei.

Consiliul Local Sector 4 va hotărî în ședința de săptămâna viitoare dacă aprobă majorarea prețului sau nu.

„Proiectul propus urmărește reabilitarea gardului de împrejmuire a domeniului public – zona Văcărești, gard cu multiplu rol, de separare a rutei pietonale şi de delimitare a zonelor urbane.

Având în vedere modificarea soluției tehnice din proiectul propus, în sensul că pentru identificarea unei soluții tehnice care să asigure o durată de viață mai mare a construcției şi a unor costuri mai reduse de mentenanță s-a propus realizarea cadrelor pentru gard din țeavă din inox şi mesh prins mecanic în ochiul cadrului, proiectantul de specialitate a înaintat devizul general actualizat pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Daniel Băluță.

În locul amenajărilor existente, „se propune un model cu impact vizual minim, care se înscrie în spațiul urban şi în anturajul natural al zonei”.

„Noua amenajare va prezenta rezistență în timp, este realizată din materiale de calitate, rezistente la condițiile meteo și nu va implica costuri suplimentare legate de reparații sau întreţinere”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Zona gardului dintre Calea Văcărești și Delta Văcărești

Opoziția din Consiliul Local: „Nu există o justificare reală pentru o astfel de investiție”

Consilierii USR spun că vor vota împotrivă deoarece proiectul este o „tichie de mărgăritar”.

„Gardul de pe Văcărești este în continuare într-o stare bună și nu există o justificare reală pentru o astfel de investiție în acest moment. Mai mult, costul propus pentru reabilitare a crescut de la 300.000 la 500.000 de euro, o majorare nejustificată pentru o lucrare care nu reprezintă nicio urgență. Din acest motiv, USR va vota împotriva acestui proiect”, a declarat pentru HotNews.ro Paul Ene, consilier local USR.

USR este însă în opoziție, primarul Daniel Băluță având o majoritate stabilă în Consiliul Local (PSD-PNL).

Actualul gard, pus pe marginea Parcului Natural Văcărești, în zona Căii Văcărești, a fost pus tot de Primăria Sectorului 4, în 2017. Atunci, instituția a plătit 1,25 milioane lei pentru el, fiind decorat cu 200 de caricaturi realizate de artistul Viorel Baciu, a scris la vremea respectivă digi24.ro.