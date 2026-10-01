Garry Kasparov, avertizat de două servicii secrete că e în pericol / „Nu zbor cu Aeroflot și nu beau ceai cu străini”

Opozantul rus în exil Garry Kasparov a fost avertizat de serviciile de securitate lituaniene și americane că viața sa și cea a susținătorului său, Ivan Tyutrin, se află „în pericol”, a afirmat acesta joi, potrivit AFP.

„Vestea conform căreia, împreună cu partenerul meu de lungă durată și cofondator al Forumului Rusiei Libere, Ivan Tyutrin, ne aflăm pe o listă de ținte care urmează să fie asasinate, nu este o surpriză pentru mine, dar este totuși un șoc”, a scris fostul mare șahist pe rețelele sociale.

„Serviciile de securitate lituaniene și americane ne-au informat că viețile noastre sunt în pericol și că ar trebui să luăm măsuri de precauție. Am făcut acest lucru și voi continua să o fac”, continuă el.

Grupare pentru asasinate la comandă în SUA

Această declarație a lui Garry Kasparov vine după ce, la jumătatea lunii septembrie, Departamentul Justiției din SUA a anunțat punerea sub acuzare a cinci presupuși agenți ai serviciilor de informații ruse, toți căutați de autoritățile americane, acuzați că au conspirat pentru a comanda asasinate și a finanța atentate în Statele Unite și în Europa.

Gruparea, activă de cel puțin doi ani, a încercat în special să-l asasineze în această vară, în Statele Unite, pe „un important disident rus”, a precizat ministerul american, fără a numi ținta.

Unul dintre suspecți este Iuri Khrameev, fost colonel al serviciilor de informații ruse, în vârstă de 61 de ani, și fiul său, Kirill, în vârstă de 27 de ani, ofițer al FSB. Ceilalți sunt doi cubanezi și un venezuelean.

Erau vizați Kasparov și Tyutrin?

Cotidianul spaniol El Mundo a afirmat miercuri că agenți ruși ar fi plănuit să-l asasineze pe Garry Kasparov, care locuiește în Statele Unite, precum și pe un fost parlamentar rus devenit opozant, Ilya Ponomarev.

Garry Kasparov și Ivan Tyutrin au fondat în 2016 Forumul Rusiei Libere, care organizează conferințe împotriva războiului purtat de Rusia în Ucraina. Rusia a inclus această organizație în 2025 pe o listă de organizații „teroriste”.

Garry Kasparov afirmă că nici el, nici Ivan Tyutrin nu au fost informați că ar fi fost vizați de rețeaua pusă sub acuzare de justiția americană.

Ministerul Justiției american a afirmat, de asemenea, că această rețea ar fi încercat să ucidă o țintă în Lituania.

Ivan Tyutrin, care trăiește în exil la Vilnius, a declarat pentru France Presse că nu știe dacă el era acea țintă, dar a precizat că Lituania l-a avertizat, după anunțul justiției americane, că „trebuie să-și părăsească locuința de urgență și să scape de mașina sa”.

„Ar ajuta cu ceva dacă mi-aș face griji?”

Kasparov a scris pe platforma sa online The Next Move, că de peste două decenii, de când s-a retras din lumea șahului pentru a lupta împotriva dictaturii lui Putin, a fost întrebat dacă nu-și face griji pentru siguranța personală.

Iar întrebările s-au înmulțit după ce prietenul și colegul său de opoziție, Boris Nemțov, „a fost asasinat cu sânge rece în fața Kremlinului pe 27 februarie 2015”.

Garry Kasparov spune că a încercat tot timpul să minimalizeze aceste întrebări incomode, iar în turneul de promovare a cărții sale „Winter Is Coming” a folosit o serie de răspunsuri standard: