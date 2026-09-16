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Actualitate

SUA a pus sub acuzare cinci bărbați acuzați că pregăteau asasinate la comanda Rusiei. Câți bani se ofereau pentru a face pe cineva să dispară

George Sîrbu
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Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a pus sub acuzare cinci persoane în legătură cu ceea ce a spus că au fost comploturi rusești care implicau acțiuni de supraveghere și recrutare și asasinate la comandă, potrivit unui act de acuzare făcut public marți.

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