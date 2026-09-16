SUA a pus sub acuzare cinci bărbați acuzați că pregăteau asasinate la comanda Rusiei. Câți bani se ofereau pentru a face pe cineva să dispară

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a pus sub acuzare cinci persoane în legătură cu ceea ce a spus că au fost comploturi rusești care implicau acțiuni de supraveghere și recrutare și asasinate la comandă, potrivit unui act de acuzare făcut public marți.

Cele cinci persoane au acționat la comanda serviciilor de informații rusești pentru a „comite atacuri și asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite”, a spus DOJ în actul de acuzare, adăugând că persoanele respective se află încă în libertate, relatează Reuters.

Departamentul de Justiție a precizat că cetățeanul rus Yuri Khrameev, în vârstă de 63 de ani; fiul său, Kirill Khrameev, în vârstă de 27 de ani; cetățenii cubanezi Oemis Romagoza Durruthy, în vârstă de 35 de ani, și Yaidel Delgado Suarez, în vârstă de 35 de ani; precum și cetățeanul venezuelean Angel Eduardo Castro, în vârstă de 22 de ani, au fost acuzați de conspirație în vederea finanțării terorismului. Khrameev, Suarez și Castro au fost acuzați, de asemenea, de conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă.

Procurorul general Todd Blanche a declarat presei că planurile includeau „eforturi de a-l ucide pe un disident rus despre care anchetatorii credeau că se afla în zona Washington, D.C.“

Potrivit Departamentului Justiției, rețeaua ar fi recrutat mai multe persoane în Statele Unite pentru a supraveghea disidenții ruși, inclusiv unul care locuia în SUA și unul în Lituania.

Unuia dintre recruți i s-ar fi oferit „40.000 de dolari pentru a «elimina» sau a «face să dispară»” o persoană care locuia în SUA, potrivit Departamentului Justiției.

Anul trecut, unei alte persoane recrutate din SUA i s-ar fi oferit 25.000 de dolari pentru a ucide o persoană care locuia în Lituania, se mai precizează în comunicat.

Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat la solicitarea de declarații. Moscova a negat în trecut că ar fi pus la cale astfel de comploturi pe teritoriul altor țări, inclusiv în Statele Unite.

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