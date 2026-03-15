Gărzile Revoluționare ale Iranului au jurat că-l vor „vâna și ucide” pe Netanyahu

Gărzile Revoluției din Iran au jurat duminică că îl vor „vâna și ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cea de-a 16-a zi a războiului dintre Republica Islamică, Israel și Statele Unite, transmite France Presse.

„Dacă acest criminal ucigaș de copii este încă în viață, vom continua să-l vânăm și îl vom ucide cu toate forțele noastre”, au scris Gărzile pe site-ul lor Sepah News.

Israelul a anunțat duminică că a lansat „un val masiv” de atacuri în vestul Iranului, în cea de-a 16-a zi a ofensivei sale conduse împreună cu Statele Unite împotriva Republicii Islamice.

Armata a anunțat într-un comunicat că „cu puțin timp în urmă” a lansat „un val masiv de atacuri împotriva infrastructurilor regimului terorist iranian din vestul Iranului”.

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat și ele duminică faptul că au lansat rachete și drone asupra unor ținte din Israel și a trei baze americane din regiune, calificând atacurile drept prima rundă de represalii pentru muncitorii uciși în zonele industriale din Iran. Armata israeliană a spus că a interceptat rachetele lansate.