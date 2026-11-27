Ministerul Energiei propune amânarea cu un an a liberalizării pieței gazelor, de la 1 aprilie 2027 la 1 aprilie 2028, printr-o ordonanță de urgență. Ministrul Dumitru Chisăliță susține că prețul plătit de populație ar urma să scadă cu 10% începând din aprilie.

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență ce instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028, un mecanism prin care cantitățile de gaze destinate populației și CET-urilor vor fi vândute de către producători la un preț fix de 120 de lei pe MWh.

„Prețul final nu este plafonat. Acesta se formează prin însumarea prețului de achiziție și a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuție, accize și TVA. Nu se instituie compensații de la bugetul de stat. Utilizarea prețului administrativ de 120 lei/MWh conduce la un preț final mediu estimat de aproximativ 276,66 lei/MWh pentru perioada aprilie 2027–martie 2028. Valoarea este orientativă și depinde de tarifele și taxele aplicabile perioadei de implementare”, se precizează în nota de fundamentare.

Ministerul vine cu această propunere „luând în considerare estimările privind evoluția prețurilor gazelor naturale pentru perioada 1 aprilie 2027–31 martie 2028, potrivit cărora, în ipoteza funcționării pieței exclusiv pe baze concurențiale, prețul final mediu estimat pentru consumatorii casnici ar putea înregistra valori semnificativ mai ridicate decât cele suportabile pentru o parte a populației”, mai spun inițiatorii proiectului de OUG.

Chisăliță: Prețul final ar trebui să scadă cu 10%

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a precizat la începutul săptămânii, că prețul final ar urma să scadă cu 10% din aprilie față de nivelul de acum, odată cu modificarea legislației.

„Din punctul nostru de vedere, ordonanța de urgență va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final, spun potențială pentru că noi ne ocupăm doar de prețul-marfă al gazului. Ar trebui să scadă cu circa 10%”, a afirmat oficialul.

În prezent, prețul gazelor-marfă pentru populație este format dintr-o componentă administrată, care reprezintă 80% din cantitate și este calculată la prețul de 110 lei/MWh, și o componentă de 20% achiziționată la prețul pieței libere. În aceste condiții, prețul mediu al gazului-marfă ajunge la aproximativ 170 de lei/MWh.

Noua ordonanță de urgență schimbă mecanismul, astfel încât întreaga cantitate de gaze destinată consumului populației să fie vândută la un preț administrat, de 120 de lei/MWh. Astfel, prețul mediu al gazului-marfă ar urma să scadă de la aproximativ 170 la 120 de lei/MWh, ceea ce ar permite reducerea cu circa 10% a prețului final plătit de consumatori.

„Cel mai prost moment”

Ministrul Energiei a anunțat încă din octombrie că are de gând să prelungească termenul liberalizării.

„Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari (la momentul liberalizării – n.r.) este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă”, a spus Chisăliță.

El a explicat că februarie și martie este perioada cea mai delicată pentru România, pentru că atunci sunt cele mai scăzute temperaturi, este cererea cea mai mare de gaze, iar în depozite mai este o cantitate redusă de gaze care poate fi adusă în piață.

„Și atunci este cel mai prost moment (să liberalizăm piața la 1 aprilie 2027 – n.r.)”, a subliniat ministrul.

Chisăliță a mai spus că este nevoie ca liberalizarea pieței să fie pregătită timp de cel puțin un an, astfel încât toate contractele din piață (de vânzare, cumpărare, transport, distribuție, înmagazinare) să fie încheiate la cel mai bun preț pentru consumatori.

„Din punctul meu de vedere este nevoie de cel puțin 12 luni. Dacă nu ai aceste 12 luni, riști ca cineva să plătească”, a spus ministrul desemnat al Energiei.

Recent, șefii celor mai mari furnizori de gaze din România au cerut prelungirea perioadei de plafonare, avertizând că, în caz contrar din aprilie facturile populației se vor dubla.