„Facturile s-ar dubla”. Avertisment de furnizorii de gaze, care cer intervenția imediată a autorităților

Furnizorii de gaze cer autorităților statului prelungirea mecanismului actual prin care prețul gazelor pentru populație este plafonat până la 31 martie 2027. După cum arată prețurile din piața liberă, o liberalizare ar însemna o dublare a facturii pentru consumatorii casnici, spune șeful Engie România.

În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei (21 de euro) pe MWh, până la 31 martie 2027.

Prețul gazelor pe piața europeană a atins marți un nou maxim al ultimilor trei ani: 86 de euro pe MWh.

Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.

Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.

„Este important să vorbim despre ce se va întâmpla cu prețul consumatorilor casnici după această iarnă. Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie țintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data asta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze”, a spus Nicholas Richard, CEO al Engie România, în cadrul conferinței Energy Forum organizată de Profit.ro.

Întrebat cu cât ar crește factura unui consumator casnic la momentul expirării mecanismului impus de stat, Richard a mai arătat că prețul gazelor pentru populație este plafonat 110 de lei pe MWh (21 de euro), iar prețurile în piață pentru al doilea trimestru al anului viitor sunt de peste 60 de euro pe MWh.

„În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat (să fie eliminat mecanismul – n.r.). Ce este extrem de important este cadrul în care jucăm. Deciziile trebuie să fie anunțate din timp și trebuie să existe reguli coerente, pe care azi nu le avem”.

Richard a subliniat că este nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru pregătirea pieței, astfel încât a doua zi după liberalizare să nu ne trezim cu un preț insuportabil pentru populație.

„Nu mai trebuie să lovim puterea de cumpărare”

„Creșterea economică a României este extrem de modestă, ceea ce înseamnă că motorul, care era consumul, nu mai merge, așa că nu mai trebuie să lovim puterea de cumpărare. Știm foarte bine că factura la gaz este mult mai importantă, ca sumă, în comparație cu factura la electricitate.

Al doilea motiv este că decizia trebuie luată acum, nu să ne trezim, ca de obicei, cu o lună înainte. Pentru că noi trebuie să știm de azi dacă trebuie să cumpărăm sau să nu cumpărăm, iar producătorii să știe ce au de făcut, pentru a nu pune o presiune pe preț. Dacă nu vom lua o decizie înțeleaptă în zilele în care vor veni, probabil prețul pentru consumatorii non-casnici va fi mai mare”, a mai spus șeful companiei energetice.

Gazele din Marea Neagră ar putea reduce prețurile în piață

La rândul său, Dana Dărăban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a arătat că venirea în piață a cantităților de gaze din Neptun Deep, anul viitor, va aduce mai multă lichiditate în piața de gaze, ceea ar putea duce la scăderea prețurilor.

„Noi susținem foarte mult piața liberă și credem că sursele suplimentare din Marea Neagră pot aduce ceea ce piața de gaze din România nu are în acest moment: lichiditate. Adică nu există tranzacții în piață. De fiecare dată când se întâmpla ceva dădeam vina pe traderi, însă tradingul este extrem de important în piață, pentru că lichiditatea poate duce la corecția prețului”, a susținut Dărăban, prezentă la același eveniment.

Potrivit acesteia, companiile energetice încă au de recuperat de la statul român 5 miliarde de lei în contul schemei de plafonare-compensare a facturilor la electricitate și gaze din perioada 2022-2025.

„Ne temem că o oscilație de preț se va traduce într-o decizie administrativă de plafon generalizat sau alte măsuri pe care nu ni le dorim, care vor face mult mai mult rău dezvoltării pieței de gaze din România”, a arătat ea.

Și Volker Raffel, șeful E.ON România, un alt mare furnizor de gaze, spunea într-un interviu pentru e-nergia.ro că o liberalizare a prețului pentru populație la 1 aprilie 2027 va duce la creșteri mari ale facturilor.

Prețul gazelor pe bursa europeană, cu 170% mai mare decât anul trecut

Între timp, pe bursa de la Amsterdam, cotațiile TTF la gaze, de referință pentru piața europeană, au depășit marți 86 de euro pe MWh, marcând un nou maxim al ultimilor trei ani.

Prețul este cu 170% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Se anunță o iarnă dificilă. Se anunță prețuri foarte ridicate la gazul natural, deja este o dezbatere europeană, regională, internațională”, a susținut recent Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 85%, mai mult decât media europeană de 73%. În același timp, sunt mai mici decât anii trecuți, când deja de la începutul lunii octombrie stocurile pentru iarnă erau pline în proporție de 100%.