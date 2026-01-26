Avertisment: Gazele se pot scumpi cu până la 3.000 de lei pe an, după liberalizare. Care sunt ofertele de pe piață

Liberalizarea pieței gazelor, care va avea loc la 1 aprilie, ar putea aduce scumpiri de până la 3.000 de lei pe an pentru cei care-și încălzesc casele cu acest combustibil, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii spun că n-am fi ajuns aici dacă autoritățile ar fi pregătit din timp o liberalizare treptată.

Prețul gazelor plătit de consumatorii casnici este plafonat, încă din 2022, la prețul de 0,31 lei pe kWh. Potrivit calendarului stabilit încă de la plafonare, prețul va fi liberalizat la 1 aprilie 2026.

Asociația Energia Inteligentă a analizat ofertele depuse de furnizori pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE pentru perioada de după 1 aprilie. Prețurile pentru consumatorii casnici sunt între 0,32 lei și 0,41 lei pe kWh, cu TVA inclus.

Ce înseamnă asta pentru consumatorii casnici:

Plăți mai mari pentru un apartament cu 2 camere de: 150 – 1.500 lei/an

Plăți mai mari pentru o casă de: 300 – 3.000 lei/an

„Autoritățile au creat confuzie în piață cu privire la momentul liberalizării”

Specialiștii spun că aceste scumpiri vin ca urmare a haosului din sectorul energetic din România și a situației neclare care a persistat când a venit vorba de momentul liberalizării prețurilor.

„Această situație se datorează în primul rând modului în care (nu) a fost gestionată pregătirea eliminării plafonului la gaze. Aceste oferte dacă erau făcute treptat, obligatoriu, lună de lună în ultimul an, fără presiunea blocării tranzacțiilor pe BRM (Bursa Română de Mărfuri – n.r.) în ultimele luni, fără „continuăm”, „nu continuăm” plafonarea, care au tras în sus prețul gazului marfă în România, cu obligarea publicării marjei comerciale a furnizorului pe factură, cu un angajament clar „dăm surplusul de TVA, din creșterea prețului din ultimii ani înapoi consumatorului”, am fi avut prețuri corecte în România și acestea trebuiau să fie mai mici decât prețul plafonat”.

În plus, spune Asociația, viteza cu care se vor realiza contractele pentru perioada de după 1 aprilie, din cauza tuturor acestor analize peste analize, care au creat artificial această criză de timp, îi impinge pe români să „înghită” aceste prețuri prin semnarea tacită a contractelor fără să știe pe ce prețuri la gaze.

„Prețurile nu mai reflectă costul gazului, ci riscurile din piață”

Analiza mai arată că ofertele apărute pe pagina ANRE pentru 1 aprilie 2026, între 0,32 și 0,41 lei/kWh cu TVA inclus, reprezintă un semnal că „piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci în funcție de mărimea riscului, prudență comercială și, la unii jucători, o revenire evidentă la marje ridicate”.

„Și întrebarea firească este: de ce, într-o piață unde produsul este același, diferența ajunge să fie de aproape o treime? Răspunsul nu se află în gazul natural în sine, ci în modul în care furnizorii calculează supraviețuirea și profitabilitatea după câțiva ani în care „normalul” pieței a fost înlocuit cu excepții: volatilitate, intervenții, plafonări, neplata subvențiilor, presiune pe cash-flow și o lecție învățată pe pielea multora, aceea că un preț mic azi poate însemna pierderi masive mâine”.

Specialiștii amintesc și faptul că prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) este mai mare decât la bursa europeană TTF de la Amsterdam.

„Datele arată un preț de 0,16 lei/kWh pe BRM, față de 0,127 lei/kWh pe TTF. O diferență de circa 26%, care sugerează că România continuă să internalizeze un „premiu” de preț față de hub-ul european: fie din motive de lichiditate, structură de piață, constrângeri interne, fie din costuri și risc perceput, fie din lăcomie. Gazul nu este doar o marfă separată. În Europa, el rămâne una dintre reperele principale pentru prețul marginal al electricității. Cu alte cuvinte, acest spread se poate vedea în lanț, chiar dacă nu explică integral creșterile mari din retailul de energie electrică”.

Romgaz se pregătește să intre pe piața clienților casnici, după modelul Hidroelectrica

În această perioadă, Romgaz, producătorul român de gaze de stat, se pregătește să intre pe piața de furnizare către clienții casnici, cu prețuri mai mici, așa cum a făcut Hidroelectrica pe piața de electricitate.

Reprezentanții companiei au anunțat că vor putea veni cu oferte concrete către consumatorii casnici începând cu luna martie.