GDPR: E.ON România, amendată după ce au fost accesate neautorizat conturi de utilizatori, adrese de e-mail și parole. „Risc ridicat” de prejudicii financiare

Compania E.ON Energie România, controlată de colosul german E.ON, fost amendată în baza regulamentului GDPR de protecție a datelor personale, după un incident în care au fost accesate neautorizat conturi de utilizatori, adrese de e-mail și parole, cu „risc ridicat” de prejudicii financiare pentru oamenii respectivi – a anunțat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

