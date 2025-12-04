Gemini, DeepSeek, China. Inteligența artificială a dominat topurile pentru căutările Google în 2025

Google a publicat topurile cu cei mai căutați termeni în 2025, atât la nivel mondial, cât și în România, iar subiectele legate de AI au fost multe și au „prins” poziții fruntașe în clasamente.

Gemini, chatbotul Google, a fost cel mai căutat termen la nivel mondial, în timp ce pe locul 6 în acel top de bază a fost DeepSeek, chatbotul chinezesc care a uimit lumea la început de an. DeepSeek a prins și top 10 al căutărilor în SUA.

Gemini a primit titlul de „top trending search” pentru 2025 la căutări online.

Pentru România, în afară de topurile tradiționale cu filme, seriale, întrebări sau personalități, Google a publicat și un top cu căutări legate de AI, top din care rezultă că românii au fost curioși să afle ce este exact AI-ul, ce aplicații sunt gratuite, ce se întâmplă cu AI-ul în China, dar și ce poze pot crea cu aplicații de AI:

Listă căutări inteligență artificială pe Google, în România

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Căutările anului 2025 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare în anul care tocmai se încheie. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creștere lunară de peste 10 ori în 2025 față de 2024. Perioada de referință este 1 ianuarie 2025 – 3 decembrie 2025.