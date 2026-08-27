Generalul Budanov, mesaj despre negocierile de pace cu rușii, mai devreme decât ar fi fost de așteptat. Pe sprijinul cui mizează

Negocierile dintre delegațiile ucrainene și ruse ar putea avea loc în luna septembrie și ar putea include reprezentanți ai SUA, a declarat joi Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Budanov a afirmat că Ucraina își propune să relanseze negocierile, urmând ca luna viitoare să se înregistreze noi evoluții. Discuțiile de pace conduse de SUA au intrat în impas anul acesta, deoarece Ucraina a refuzat cererile Rusiei de a ceda mai mult teritoriu, iar Washingtonul a devenit din ce în ce mai preocupat de conflictul cu Iranul.

„Sper acest lucru, da, și cu implicarea părții americane, desigur. Nu ne putem descurca fără ei”, a declarat Budanov pentru publicația ucraineană Novyny Live, fiind întrebat dacă acest lucru înseamnă discuții directe între negociatorii ucraineni și cei ruși.

Până să fie numit în funcția din Administrația Prezidențială de la Kiev, generalul Budanov a condus puternicul serviciu secret al armatei ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina vede o fereastră de oportunitate pentru medierea SUA până la sfârșitul verii viitoare și a elaborat o pagină de propuneri împreună cu oficiali americani și europeni, care urmează să fie prezentată Moscovei.

Ultima rundă de discuții trilaterale între Ucraina și Rusia, la care au participat reprezentanți ai SUA, a avut loc în februarie. De atunci, reprezentanții ucraineni și cei ruși au purtat doar discuții separate cu echipa americană.