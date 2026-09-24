Generalul care conduce NATO spune deschis că, în prezent, „suntem cu toții țări de pe flancul estic” și îl avertizează pe Putin: „Să nu încerce cât sunt eu la comandă”

Țările NATO intensifică schimbul din domeniul intelligence-ului ca răspuns la valul de sabotaje și alte incidente aparent legate de Rusia, dar alianța ar trebui să fie „calmă și încrezătoare” că poate face față oricărei amenințări reprezentate de Moscova, a spus joi comandantul de top al organizației militare internaționale.

Grynkewich afirmă că alianța reacționează la incidentele de sabotaj legate de Rusia

Un atac rus de amploare limitată asupra NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus, spune generalul american

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Declarațiile generalului Alexus Grynkewich, din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, care este și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) – adică cea mai înaltă funcție militară din cadrul NATO, au venit după ce serviciul de informații militare din Danemarca a avertizat că Rusia ar putea intensifica războiul hibrid – un termen care acoperă o serie de atacuri sub nivelul unui asalt militar convențional – împotriva Occidentului „în lunile următoare”.

Serviciul danez, FE, a adăugat că există „un risc redus, dar în creștere” ca Moscova să lanseze un atac militar limitat împotriva uneia sau mai multor țări NATO care se învecinează cu Rusia.

„Este îngrijorător”, a declarat Grynkewich, referindu-se la seria de incidente din ultimele săptămâni, printre care tentativa de atac cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania și la nava rusă care a tras rachete de semnalizare către un elicopter militar danez.

„Dar ar trebui să fim calmi și încrezători că noi, ca alianță – cea mai puternică alianță din istorie –, dispunem de instrumentele și mecanismele necesare pentru a gestiona riscul în această situație”, a adăugat generalul american.

În ceea ce privește evaluarea serviciului danez de informații militare, el a afirmat că aceasta este „destul de echilibrată”.

Moscova a negat în mod repetat orice implicare în războiul hibrid sau în operațiuni de sabotaj în țările NATO, precum și orice intenție de a provoca o confruntare.

Putin „ar face bine să nu încerce” să atace în timpul „mandatului meu”, spune generalul

Grynkewich a făcut aceste declarații într-un interviu prin telefon acordat agenției internaționale de presă Reuters, în timp ce se îndrepta către o ceremonie de predare a comenzii la sediul NATO din Norfolk, Virginia, unde un general al armatei britanice preia funcția de la un viceamiral al Marinei SUA.

Întrebat despre riscul unui atac rus limitat pe teritoriul NATO, Grynkewich a subliniat pregătirea alianței pentru orice astfel de situație de urgență, afirmând că o astfel de evoluție este „puțin probabilă, dar nu o putem exclude”.

Totuși, generalul a mai declarat pentru Reuters că „în prezent, suntem cu toții țări de pe flancul estic” al alianței, având în vedere natura și amploarea amenințărilor la adresa NATO.

Grynkewich a respins sugestiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea vedea o oportunitate în a ataca NATO, având în vedere că SUA și-au epuizat o mare parte din stocul global de rachete de mare precizie și rază lungă de acțiune în războiul cu Iranul, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste date.

„Absolut deloc. Ar fi bine să nu încerce asta cât timp sunt eu la comandă”, a spus el, adăugând că NATO este bine poziționată pentru a-și apăra fiecare centimetru din teritoriul său.

„Dacă trecem din faza în care ne aflăm și începem să observăm amenințări emergente, sunt încrezător că eu dispun acum de autoritățile necesare pentru a lua măsuri menite să descurajeze orice agresiune împotriva alianței”, a precizat generalul american.

Transformarea NATO, pe măsură ce europenii își asumă un rol mai important

Predarea comenzii din Norfolk către un comandant european face parte dintr-o reorganizare mai amplă, în conformitate cu cerințele președintelui SUA, Donald Trump, ca țările europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. De asemenea, un european va prelua șefia Comandamentului Forțelor Comune ale NATO din Napoli.

Comandamentul Forțelor Comune al NATO din Norfolk este responsabil de operațiunile din Arctica și din nordul Europei, precum și de protejarea rutelor transatlantice de reaprovizionare.

În încercarea de a-i liniști pe aliații europeni îngrijorați de revizuirea, în desfășurare, a forțelor americane de pe continent, Grynkewich a afirmat că Washingtonul va continua „să furnizeze capacități esențiale, dar mai limitate” către NATO, pe măsură ce europenii își asumă un rol mai important.

El a precizat că nu există „un rezultat prestabilit” în ceea ce privește numărul de soldați americani care vor rămâne în Europa și „care sunt capacitățile ce ar putea fi relocate”. În prezent, aproximativ 80.000 de soldați americani sunt staționați pe continent.

Trump a amenințat în repetate rânduri că Washingtonul va părăsi NATO, organizație dominată de SUA încă de la înființarea ei în 1949, acuzându-i pe europeni că profită de pe urma securității oferite de alianță.