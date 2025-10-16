Generalul Florentina Ioniță-Radu, adusă la sediul DNA Militar, după o zi de percheziții. Care sunt suspiciunile procurorilor

Comandantul Spitalului Militar, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost adusă, joi seara, la sediul secției militare a DNA pentru audieri, la capătul unei zile în care procurorii au făcut percheziții într-un dosar în care faptele cercetare sunt abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

La intrarea în sediul DNA, generalul nu a făcut declarații.

Procurorii DNA au făcut în cursul dimineții 19 percheziții, una dintre ele la Spitalul Militar „Carol Davila” din București, într-un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Mai multe cadre militare sunt vizate în anchetă

Ulterior, DNA a transmis oficial că procurorii militari efectuează cercetări într-un dosar penal în care sunt vizate cadre medicale militare care sunt suspectate că au comis fapte de corupție în perioada 2020 – 2023.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA într-un comunicat de presă.

Faptele din dosar sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Vizate de percheziții sunt peste 17 persoane. Între ele se numără și Forentina Ioniță, directorul general al Spitalului Militar, și mai multe actuale și foste cadre militare, potrivit surselor HotNews.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive. Potrivit News.ro, percheziţiile au loc și la locuinţa Florentinei Ioniţă.

Suspiciuni mai vechi de corupție

Într-un mesaj postat pe Facebook, ministrul Apărării a afirmat că știa din iunie de existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar, motiv pentru care nu i-a mai prelungit mandatul.

„Mandatul se încheie la finalul lunii (n.r. octombrie). Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a scris Moșteanu.

Ministrul a mai precizat că Florentina Ioniță îndeplinește din 2022 vârsta de pensionare, dar a beneficiat de prelungiri de mandat de la precedenții miniștri. „În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă”, a completat Moșteanu.

Potrivit ministrului, în perioada următoare, conducerea spitalului va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, va fi organizat concurs deschis pentru ocuparea funcției.

Florentina Ioniță, numită în ianuarie 2014 la conducerea spitalului Militar Central, în perioada mandatului lui Traian Băsescu, este medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale.

Este general-maior, prima femeie general comandant al Spitalului Militar și o apropiată a generalului Cătălin Zisu, cercetat și el de DNA pentru abuz în serviciu într-un alt dosar, în legătură cu lucrările de extindere a cimitirului Ghencea Militar și locuri de veci date către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale.