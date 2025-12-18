Generația care nu așteaptă viitorul, ci îl proiectează

Inside YOUTH – o inițiativă strategică în sprijinul educației pentru viitor și al dezvoltării competențelor relevante în industriile creative.

În această toamnă a avut loc prima ediție a proiectului Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ, dezvoltatǎ de Asociația Inside Social și cofinanțatǎ de Primăria Sector 1 București. Seria de 15 evenimente organizate în 15 licee din Sectorul 1 Bucureşti au avut ca temǎ industriile creative ale mediului construit: arhitectură, design interior, design de produs, urbanism.

Această primă ediție vine într-un moment în care industriile creative capătă o importanță economică tot mai mare, în România și la nivel global. Ele sunt printre sectoarele cu cea mai rapidă creștere: contribuie semnificativ la PIB, generează locuri de muncă pentru tineri și oferă soluții inovatoare la probleme precum sustenabilitatea, locuirea, regenerarea urbană sau digitalizarea. În același timp, companiile din mediul construit au nevoie de noi competențe – de la gândire critică și adaptabilitate până la design de sisteme, creativitate aplicată și o înțelegere profundă a impactului social al fiecărei intervenții.

Ghidați de arhitecții Omid Ghannadi, Alina Vîlcu și Ilinca Ghannadi, si de specialistul în sustenabilitate și Zero-Thinking Ciprian Sipoș, peste 1300 de liceeni din Sectorul 1 au explorat workshop-ul interactiv dedicat meseriilor de arhitect, designer și urbanist, construit ca un exercițiu de joacă serioasă despre viitor. Dincolo de titluri, discuția a ajuns la competențe, responsabilitate, empatie și impact real, iar pentru mulți dintre participanți a fost prima dată când au privit aceste profesii nu ca pe niște meserii „clasice”, ci ca pe instrumente reale de a face lumea mai bună. Câteva dintre meseriile imaginate de liceeni sunt cele de arhitect de ecosisteme, observator cromatic, specialist anti AI – detectiv de personalitate sau specialist în eficientizarea energiei sustenabile.

În ansamblu, liceenii participanți sunt interesați de o gamă largă de domenii creative – de la design grafic, film și fotografie până la arhitectură, jocuri video și modă. Majoritatea au participat deja la proiecte creative, însă au semnalat că accesul la experiențe autentice, la perspectiva directă a profesioniștilor și la activități practice rămâne limitat în școli.

Feedback-ul profesorilor a relevat o concluzie comună: astfel de proiecte nu sunt doar un plus educațional, ci un sprijin necesar într-o perioadă în care orientarea profesională trebuie să țină pasul cu schimbările din piața muncii. „Ați găsit un context practic care să le stimuleze gândirea, nu o prelegere”, au remarcat profesorii de la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, sugerând că elevii au nevoie nu doar de informații, ci și de contact cu realitatea unor profesii în plină transformare.

Inside YOUTH își propune să devină o platformă între tineri și lumea profesiilor creative, un spațiu în care tinerii să își poată testa ideile, pune întrebări, descoperi resurse și construi primele repere profesionale, un spațiu de conectare dintre educație și realitatea unui mediu profesional aflat într-o continuă reinventare.

Inbox-ul Inside YOUTH rămâne deschis pentru orice elev interesat de industriile creative ale mediului construit: youth@insidesocial.ro

Proiect inițiat de Asociația Inside Social, cofinanțat de Primăria Sectorului 1 şi realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Consiliul Elevilor din Municipiul București.

Fondată de arhitecții Alina Vîlcu și Omid Ghannadi, Asociația Inside Social promovează colaborarea între profesioniști și comunități pentru a genera impact real și durabil. Proiectele sale explorează legătura dintre design, educație și responsabilitate socialǎ, urmǎrind rezultate concrete cum ar fi construirea de locuințe pentu familii vulnerabile, amenajarea de spații comunitare şi instituționale (şcoli, spitale, azile).

Articol susținut de Inside YOUTH