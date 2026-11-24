România este o țară de proprietari și de deponenți. Totuși, spune George Moț, banii românilor stau în locurile unde lucrează cel mai prost pentru bătrânețea lor. Moț a condus mai bine de un deceniu supravegherea pensiilor private în cadrul ASF. A vorbit la lansarea pensiei europene a Finax în România și a explicat de ce vede problema ca pe una de demografie înainte de a fi una de bani.

„Sistemul de pensii publice este un sistem sustenabil atât timp cât se nasc suficient de mulți copii ca să intre mai târziu în câmpul muncii și să susțină prin taxe plata pensionarilor actuali”, a spus el.

Modelul a funcționat de pe vremea lui Bismarck, când populația creștea. Rata fertilității din România aproape s-a înjumătățit în ultimii 50 de ani, iar populația a scăzut de la 22 la circa 19 milioane de locuitori.

„E ca și cum ar dispărea Franța din peisajul european”

Moț vede și un termen precis. Generația născută după Decretul 770 din 1966, care a interzis avortul, se apropie de pensie. „Mai sunt cinci ani de zile, doar atât. Cinci ani de zile până când acea generație va intra în plată”, a spus el, întrebându-se cine le va plăti pensiile. „Noi, din această sală.”

Concluzia lui e aritmetică: atunci când tot mai puțini angajați susțin tot mai mulți pensionari, „fie se vor mări taxele, fie vor scădea pensiile sau, cea mai rea opțiune, se vor întâmpla ambele”.

Iar cea mai simplă cale pentru guvern de a le face pe amândouă este creșterea vârstei de pensionare. Problema nu e doar românească. Potrivit proiecțiilor Eurostat citate de Moț, până în 2100 populația europeană între 15 și 64 de ani va scădea cu peste 70 de milioane de oameni, iar numărul celor peste 65 de ani va crește cu 34 de milioane. „Gândiți-vă că e ca și cum ar dispărea Franța din peisajul european.”

Românii par să aibă o plasă de siguranță: nouă din zece dețin o locuință, iar aproape jumătate cred că ea îi va ajuta la bătrânețe, prin închiriere, vânzare sau mutarea într-o locuință mai mică. Moț vede aici o iluzie. „Tindem să credem, mai ales după ce am achitat integral o locuință, că acea locuință este gratuită. (…) Este fals.” Taxele, impozitele, asigurarea, întreținerea și încălzirea înghit, după calculele lui, circa 30% dintr-o pensie medie de 2.800 de lei”.

A doua plasă sunt depozitele. Românii țin în bănci 510 miliarde de lei, de două ori mai mult decât activele cumulate ale Pilonului II și Pilonului III. Problema, spune Moț, e inflația. La o inflație de doar 4% pe an, 1.000 de lei pierd în 40 de ani circa 80% din puterea de cumpărare și ajung să valoreze cât 200 de lei astăzi. Investiți în aceeași perioadă, aceiași bani ar ajunge, după calculul său, la 7.800 de lei în termeni reali.

Nici pensiile private existente nu-l mulțumesc pe deplin. Contribuția la Pilonul II e fixată la 4,75%, iar la Pilonul III poate urca până la 15% din salariu, dar în niciunul nu-ți poți alege strategia de investiții. „Credeți că pentru toți are logică, are sens să avem aceeași strategie de investiții?”, a întrebat el sala.

Iar pensia de stat, spune Moț, e deja insuficientă. „Pensia de la stat nu va fi suficientă. De fapt, hai să fim serioși, pensia de la stat nu este suficientă astăzi. (…) Încercați să trăiți cu 2.800 de lei, cât e pensia medie calculată de INS.”