Genetica ar putea explica de ce injecțiile pentru slăbit au rezultate mai bune pentru unele persoane decât pentru altele

Dezvoltarea, în ultimii ani, a medicamentelor pe bază de semaglutidă (Ozempic, Wegovy) și tirzepatidă (Mounjaro) a transformat gestionarea medicală a supraponderalității și obezității. Totuși, există diferențe semnificative de la persoană la persoană atât în ceea ce privește eficiența pierderii în greutate, cât și în privința incidenței efectelor secundare ale acestor tratamente, scrie prestigioasa revistă Nature.

Tratamentele pentru slăbit ajută la reglarea apetitului, secreției de insulină și digestiei și se estimează că sunt utilizate de milioane de oameni din întreaga lume pentru tratarea obezității.

Pentru a investiga cauzele rezultatelor diferite ale acestor tratamente, un studiu a analizat rezultatele privind pierderea în greutate, dar și efectele adverse la tratament raportate de 27.885 de persoane.

Iar analizarea datelor provenite de la cei aproape 28.000 de pacienți sugerează că variațiile din genele țintă ale medicamentelor contribuie la diferențele de răspuns la tratament.

Variațiile în două gene implicate în căile hormonilor intestinali, care reglează apetitul și digestia, ar putea explica diferențele în rezultatele pierderii în greutate sau în apariția efectelor secundare atunci când se administrează medicamente pentru slăbit de tip GLP-1 (semaglutidă și tirzepatidă).

Conform autorilor studiului, o variantă a receptorului GLP-1, rs10305420, a fost asociată cu o pierdere ușor mai mare în greutate la persoanele care poartă această genă, comparativ cu cele care nu o au.

O altă variantă, rs1800437, a fost asociată cu greață și vărsături la persoanele care iau tirzepatidă, dar nu a fost asociată cu greutatea pierdută.

Descoperirea sugerează că diferențele genetice pot explica motivul pentru care oamenii răspund diferit la injecțiile pentru slăbit. Iar înțelegerea variațiilor genetice și utilizarea informațiilor genetice în luarea deciziilor privind tratamentul obezității ar putea îmbunătăți rezultatele. Ea pune, practic, bazele abordărilor de medicină de precizie în tratamentul obezității.

Cu toate acestea, impactul general al geneticii nu este unul foarte mare, ci pare mai degrabă modest, mai spun cercetătorii care au contribuit la acest studiu.

Una din opt persoane din întrega lume suferă de obezitate, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, iar cifrele sunt în creștere.

În România, uul din zece copii (11%) și aproape unul din doi adulți (39%) sunt afectați de obezitate, arată cele mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, prezentate în luna februarie în cadrul evenimentului „Obezitatea: de la stigmatizare la tratament”, organizat cu prilejul Zilei mondiale de combatere a obezității.

De asemenea, 70% din populația României are exces de greutate.

Tratamentele împotriva obezității nu sunt decontate în acest moment în România.