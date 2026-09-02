George Clooney, avertisment deschis despre AI. Ce spune despre „reclama la tampoane la 20 de ani după ce voi muri” / Săgeți către doi dintre cei mai bogați oameni

Actorul american George Clooney a avertizat miercuri că progresele în domeniul inteligenței artificiale (AI) fac din ce în ce mai dificilă distingerea adevărului de ficțiune, ceea ce reprezintă o provocare pentru jurnaliști, guverne și public.

George Clooney afirmă că AI-ul face ca adevărul să fie mai greu de recunoscut

„Deepfake-urile” amenință încrederea în informațiile reale, potrivit actorului

Clooney își exprimă scepticismul cu privire la acordul dintre Paramount și Warner

Artistul a făcut aceste declarații la Festivalul de Film de la Veneția, unde primește un Leu de Aur pentru întreaga lui carieră. Actorul, regizorul și activistul politic a afirmat că tehnologia deepfake și conținutul generat de AI subminează încrederea în informații.

„Ne este din ce în ce mai greu să discernem adevărul”, le-a spus Clooney reporterilor, adăugând că această tehnologie în plină expansiune ar putea determina oamenii să pună la îndoială dovezile autentice, potrivit Reuters.

„Mai grav decât atât, pentru că otrăvești sursa gândirii spunând «poate că asta e adevărat», poate că nu este», iar atunci când vezi lucruri reale care reprezintă cu siguranță adevărul, oamenii sunt capabili să spună: «Păi, asta e fals»”, a mai declarat el.

Îngrijorări legate de proprietarii media

Câștigătorul a două premii Oscar, care a fost premiat cu distincții și pentru campaniile lui de promovare a justiției, a spus că s-a întâlnit recent cu dezvoltatori de top din domeniul inteligenței artificiale și că nu este convins că măsurile de protecție actuale vor fi suficiente pentru a ține pasul cu progresele tehnologice.

„Toată lumea lucrează cu înverșunare la asta, dar încă nu am văzut progrese semnificative”, a spus Clooney, glumind că nu vrea să se gândească la faptul că imaginea lui ar putea fi folosită după ce el nu va mai fi.

„Aș vrea să evit să apar într-o reclamă la tampoane la 20 de ani după ce voi muri”, a spus actorul.

Clooney a legat provocarea reprezentată de AI de îngrijorările mai ample legate de jurnalism, afirmând că proprietatea asupra mass-mediei s-a concentrat în mâinile unui număr redus de persoane bogate.

„Cei mai bogați oameni din lume în acest moment dețin Washington Post și Twitter, precum și majoritatea surselor din care ne procurăm informațiile, iar acest lucru este îngrijorător”, a spus el, referindu-se la Jeff Bezos și, respectiv, la Elon Musk.

„Situația jurnalismului este mereu în schimbare, mereu pusă la încercare”, a mai declarat actorul. „Dar cred cu tărie că informația își va găsi drumul spre public”, a punctat el.

De asemenea, Clooney și-a exprimat scepticismul cu privire la propunerea Paramount de achiziționare a Warner Bros, afirmând că centralizarea mass-media duce adesea la pierderea locurilor de muncă și este dificil de realizat. „Nu văd cum ar putea avea sens din punct de vedere financiar… dar vom vedea”, a precizat actorul.

Clooney s-a aflat la Veneția pentru a primi cea mai înaltă distincție a festivalului pentru întreaga carieră, după aproape trei decenii de prezențe regulate pe Lido, începând cu premiera filmului „Out of Sight” din 1998.

Reflectând asupra faptului că a primit premiul la vârsta de 65 de ani, Clooney a glumit spunând că îmbătrânirea aduce inevitabil o notă de melancolie.

„Totul este melancolic”, a spus el. „Te speli pe dinți și te gândești: «Dinții mei erau mult mai frumoși pe vremuri»”, a adăugat actorul.