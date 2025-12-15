George Clooney spune că nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea”

Celebrul actor George Clooney, 64 de ani, nu mai este interesat de poveştile de dragoste de pe marele ecran, iar în urma discuțiilor cu soția sa, Amal Clooney, despre vârsta sa, a decis că nu va mai „săruta fete” în filme, relatează Daily Mail, citată de News.ro.

„Am încercat să urmez calea lui Paul Newman – «Bine, nu mai sărut fete»”, a spus Clooney, într-un interviu acordat Daily Mail.

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o discuţie cu soţia mea. I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu băieţii. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot ţine pasul, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani»”, a adăugat actorul.

Clooney şi-a construit cariera ca unul dintre cei mai populari actori romantici de la Hollywood. Printre filmele sale romantice se numără „One Fine Day” cu Michelle Pfeiffer, „Out of Sight” cu Jennifer Lopez, „Up in the Air” cu Vera Farmiga şi „Ticket to Paradise” cu Julia Roberts.

Starul din „Ocean’s Eleven” ar fi dat de înţeles această decizie de ceva vreme. În martie, el a declarat într-o emisiune că se retrage complet din „filmele romantice” pentru a face loc noii generaţii de actori principali de la Hollywood.

„Uite, am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actorii principali de 25 de ani”, a spus el, pentru „60 Minutes” de la CBS News.

„Nu asta e treaba mea. Nu mai fac filme romantice”, mai spunea actorul.