George Simion o însoțește pe Anca Alexandrescu la depunerea dosarului de candidatură pentru funcția de primar al Capitalei, 14 noiembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel” realizată de Anca Alexandrescu, pentru care televiziunea a primit 1 milion de euro de la AUR, drept publicitate electorală prezidențială. Pentru încă două zile, AUR a mai plătit încă 500.000 de euro. În total, Realitatea a primit de la AUR partidul lui George Simion doar pentru prezidențialele din primăvara lui 2025 aproape 5 milioane de euro, bani pentru care a cerut rambursarea de la buget. AEP a refuzat și a trimis o plângere la Parchet, a dezvăluit siteul de investigații Snoop, citând surse la curent cu facturile dintre AUR și AEP.

Un calcul arată că, potrivit sumei de 460.000 de euro plătite de AUR pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, valoric în cele două ore la Realitatea Plus ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi, la prețul plătit de Donald Trump pe TV în SUA.

În timp ce cele 300 de spoturi difuzate în SUA au conținut persoana și oferta candidatului Donald Trump și cu avantajul față de competitoarea sa, pe Realitatea Plus George Simion a apărut câteva minute, din cele două ore de emisie plătite cu 460.000 de euro.

O altă comparație: în campania de o lună, AUR a dat către Realitatea Plus 5 milioane de euro. Donald Trump a dat 6 milioane de dolari (5,5 milioane de euro) pentru toată reclama sa pe Facebook, pe ultimele trei luni ale prezidențialelor din SUA din noiembrie 2024, conform unui raport independent al companiei financiare Solomon.

Snoop este siteul care a descoperit și cei 2 milioane de euro plătiți, din bani publici, de PNL pentru promovarea pe panouri a cărții lui Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la prezidențiale. Același site de investigații a scris despre sumele record primite de PSD și despre faptul că AEP nu a rambursat o parte din bani președintelui Nicușor Dan, pentru că nu au fost identificați unii dintre donatori.

La șase luni de la încheierea campaniei electorale prezidențiale, când a văzut ce bani a primit de la buget, George Simion a realizat că i s-a decontat o sumă cu mult mai mică decât cea cheltuită. AUR a plătit pentru președintele său 69 de milioane de lei și i s-au rambursat 47 de milioane. 22 de milioane de lei, susține AEP, nu s-au cheltuit legal.

O parte a acestei sume de 22 de milioane de lei a fost facturată de televiziunea Realitatea Plus. Dar AEP pretinde că facturile nu atestă un serviciu real de care a beneficiat AUR. Printre deconturile considerate nereale de AEP se numără și o ediție a emisiunii din 12 ma 2025 a realizatoarei Anca Alexandrescu. Alexandrescu a devenit politician și este candidează independent pentru Primăria Capitalei, susținută de AUR.

George Simion a declarat, marți, 12 noiembrie, că va contesta în instanță decizia AEP privind nerambursarea după campania prezidențială.

Președintele AUR afirmă că argumentele AEP sunt „inventate”. AUR reprezintă o țintă pentru instituții ale statului, spune Simion.

Din 69 de milioane de lei, 33% din banii AUR au mers la Realitatea Plus

Din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 de milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus. Din acești 23,4 de milioane de lei, AEP a decis să recunoască doar 6 milioane de lei drept cheltuieli legale. Astfel, AEP a refuzat să deconteze din bani publici 17 milioane de lei dați de George Simion către televiziunea lui Maricel Păcuraru.

Ce n-a recunoscut AEP drept cheltuieli legale? De pildă, pe 12 mai 2025, pentru emisiunile dintr-o singură zi, televiziunea Realitatea Plus a primit 1 milion de euro de la partidul lui Simion, citează Snoop.ro surse la curent cu facturile trimise de AUR și refuzate de AEP.

Cum se realizează decontarea

Candidații care au depășit pragul de 3% la prezidențiale au dreptul să ceară rambursarea sumelor cheltuite în campanie dacă finanțarea a fost privată, adică nu a provenit din subvenția inițială încasată de partid de la bugetul de stat.

Partidele și candidații beneficiază de două tipuri de sume de la buget, adică adunate din taxele și impozitele cetățenilor și ale companiilor.

Una e suma anuală, care la AUR e de aproximativ 10 milioane de euro pe an. La ea, se adaugă alte fonduri publice pentru campanie, care se decontează de la buget, după ce politicienii sau partidele vin cu contractele și cu facturile.

Firma este DBV Media House

Pentru campania prezidențială din primăvara lui 2025, primul contract între Alianța pentru Unirea Românilor și DBV Media House, proprietarul Realitatea Plus, a avut o valoare de 9 milioane de lei. Factura eliberată de firma TV în urma prestației, prevăzute în contract, a fost datată 2 aprilie 2025. Pentru acești bani, trustul Realitatea Plus s-a angajat să îl promoveze pe candidatul George Simion.

DBV Media House este deținută de PHG Media Invest, firmă care aparține soției patronului Realitatea Plus, Daniela-Madi Păcuraru. La adresa unde își are sediul DBV Media House are sediul și fundația lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS.

„Pentru cei din zona media și politică, toată lumea știe că DBV Media House este Realitatea PLUS, nu este vreun secret”, a precizat un lider politic pentru Snoop.

AUR nu a primit ceea ce a plătit, pretinde AEP

Realitatea Plus a emis facturi pentru emisiunile de promovare electorală, iar AUR le-a plătit potrivit documentelor declarate.

Dar ce s-a facturat nu a fost legal, susține Autoritatea Electorală Permanentă, care argumentează că sumele plătite nu au fost justificate printr-o prestație conform contractului. AUR nu a primit ceea ce a plătit, zice AEP.

Realitatea Plus a facturat emisiunile integral ca publicitate politică pentru Simion, indiferent de subiectul de pe ecran

Mai exact, AEP a constatat, potrivit informațiilor obținute de Snoop, că emisiunile plătite de AUR au fost emisiuni difuzate permanent de postul de televiziune Realitatea PLUS și nu au fost emisiuni al cărui conținut să fie specific campaniei electorale.

Instituția care controlează modul folosirii banilor în campaniile electorale a considerat că subiectele din emisiunile nu au fost pentru promovarea lui George Simion, deci AUR nu avea de ce să le plătească. Subiectele erau diverse: de la proiecte de legi, la subiecte la zi din zona politică, fără legătură cu mesajele lui Simion.

O ediție de „Culisele Statului Paralel” l-a costat pe George Simion 460.000 de euro

Contractul pentru promovarea lui George Simion s-a extins după ce acesta intră în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în finala cu Nicușor Dan. Alianța pentru Unirea Românilor a plătit încă o factură, de 14,4 milioane de lei către trustul Realitatea PLUS.

Și pentru turul al doilea, AEP a constatat o situație similară cu primul tur: emisiunile au fost facturate integral, indiferent dacă George Simion sau reprezentanții AUR participă la emisiuni sau nu. Orice subiect din emisiune a fost considerat promovare pentru candidatul Simion.

Captură cu caracter ilustrativ din emisiunea „Culisele statului paralel“. Nu este emisiunea din 12 mai, cea care a costat pe AUR aproape o jumătate de milion de euro. Foto: Youtube

Pentru cele două tururi de scrutin, Realitatea PLUS a facturat, iar AUR a plătit cu 17 milioane de lei mai mult decât timpul în care Autoritatea Electorală Permanentă a considerat că s-a făcut o promovare legală.

Emisiunea „Culisele Statului Paralel” din 12 mai 2025, moderată de Anca Alexandrescu, deține recordul financiar: peste 450.000 de euro pentru o singură ediție.

300 de spoturi ale lui Donald Trump au costat cât a dat George Simion pentru cele două ore de emisie ale Ancăi Alexandrescu

Din informațiile Snoop, suma rambursată de AEP pentru această emisiune, este de ordinul miilor de euro, în loc de aproape jumătate de milion de euro, cât a plătit AUR către Realitatea Plus.

În ultimele zile ale campaniei pentru realegerea sa ca președinte din 2024, echipa lui Donald Trump a cheltuit pentru 10.000 de spoturi, 18 miloane de dolari. Este echivalentul a 1.800 de dolari pe spot, la prețurile TV din SUA, care sunt mult mai mari decât în România.

Un calcul arată că la cât a plătit AUR pentru emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, 460.000 de euro, în cele două ore la Realitatea Plus ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi, la prețul plătit de Donald Trump în SUA.

Diferența e că în timp ce cele 300 de spoturile din SUA erau cu Donald Trump, în emisiunea de două ore de la Realitatea Plus George Simion a apărut câteva minute.

George Simion a spus că va ataca în instanță raportul AEP

George Simion a declarat, marți, 12 noiembrie, că va contesta în instanță decizia AEP privind nerambursarea a 3,5 milioane de euro după campania prezidențială.

Liderul partidului susține că motivele invocate de Autoritate sunt „inventate”, iar AUR reprezintă țintă pentru anumite instituții ale statului.

„Atacurile vizează și un post de televiziune, Realitatea TV, noi am colaborat cu mai multe televiziuni în 2024, 2025, din toate aceste organe media vedem niște decizii fățiș împotriva mass-mediei care prezintă și vocea opoziției”, a spus președintele AUR.

Potrivit acestuia, va sesiza instituțiile europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, din cauza „abuzurilor AEP”.

Suma de 5 milioane de euro, plătită de AUR către Realitatea Plus doar într-o campanie de o lună, depășește bugetele totale de publicitate TV ale multor companii importante din România în campania lor pe un an.

Continuarea pe Snoop.