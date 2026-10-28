George Simion anunță proteste de stradă pentru Călin Georgescu. „Până când opriți represiunea”

Preşedintele AUR, George Simion, a anunțat, miercuri seară, proteste de stradă, după prelungirea mandatului de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl ţineţi în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârşit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriţi represiunea”, a scris, pe Facebook, George Simion.

În ultima perioadă, discursul public al lui George Simion se concentrează pe solicitarea de eliberare a lui Călin Georgescu. Şi de la tribuna Parlamentului a cerut de mai multe ori acelaşi lucru.

Înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu, George Simion afirma că membrii formaţiunii sale nu se „dezic” de „principiile” lor, de „crezul” lor „politic” sau „de Călin Georgescu”.

În ziua învestirii Guvernului, în Parlament, George Simion a afirmat: „O zic clar şi tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”.

Georgescu rămâne încă 30 de zile în arest

Călin Georgescu rămâne în arest. Curtea de Apel Bucureşti a decis miercuri prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare preventivă în dosarul de înșelăciune, după ce, anterior, Tribunalul București hotărâse eliberarea sub control judiciar, iar procurorii au făcut contestație. Decizia CAB este definitivă.

Minuta deciziei CAB de miercuri seară:

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpat împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București – Secția Penală.

Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București – Secția Penală, pe care o desființează și rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 și până la 27.11.2026, inclusiv. (…) Definitivă”.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost arestat sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.