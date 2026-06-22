George Simion aplică tactica nemiloasă de stadion: „Cine nu sare, cine nu sare…”. E dur, dar să explicăm ce înseamnă

După ce și-a construit cariera de partid antisistem, de rebel de peluză, vrea șeful AUR să vină la „tribuna oficială”? Mai degrabă, Simion a arătat luni seară în Parlament că vrea altceva: să-i facă pe cei de la „loje” să sară în ritmul galeriei. Există și o scandare celebră pe stadioane.

Când l-a felicitat sincer pe George Simion, liderul UDMR Kelemen Hunor era, în același timp, tulburat și îngrijorat.

Hunor are dreptate. Haideți să vedem care a fost metoda folosită în Parlament de către George Simion.

E ceva cu care busculezi personaje și obiceiuri slabe, precum Veștea sau Grindeanu, dar nu ține la cei care, la rândul lor, au crescut între oameni, care își cunosc profesiile sau stadioanele.

George Simion este șef de galerie și va rămâne șef de galerie, cu bune și cu rele. Dacă nu îi convine cum iese treaba, îți mută falca. Dacă e pe val, atunci poate fi generos. Când a știut că e învingător luni seară, Simion i-a urat succes lui Veștea, dar abia după ce a plecat șuierând din sală, imagini surprinse de Digi 24. „Nu e un om rău”, a spus Simion despre Veștea.

Îi umilește pe cei care l-au umilit

În acest timp, liderul AUR își supraveghea oamenii pe culoare. Unii dintre ei, cum e Peiu, ar fi luat-o pe altă cale, dacă Simion negocia peste capul lui. Arta liderului e să înțeleagă și demnitatea celorlalți. În toate situațiile, șeful de galerie știe să-și energizeze colegii. Meritul său.

Dar, cel mai mult și mai mult, Simion visează să-i umilească pe cei care l-au umilit. Pe cei care nu l-au băgat în seamă. Doamne, ce mult vrea să se răzbune!

Simion știe că timpul lui nu e lung

Și, în general, el își dorește să doboare pe oricine îi stă în cale. Vrea control. E un excepțional organizator, un om muncitor și posesorul unui temperament sangvin, care nu crede în alte reguli decât ale lui.

În plus, George Simion știe ceva esențial. Ceva care lipsește multor politicieni români: el conștientizează că timpul de expirare al unui lider politic este, astăzi, mai scurt decât a fost vreodată. De aceea, el a jucat atât de nemilos în această seară.

Simion l-a lăsat pe Grindeanu cu o față lungă în sală. L-a lăsat pe Veștea care nu înțelegea nimic, cu tot cu discursul lui sacadat în brațe, demn de ChatGPT.

Momentul lui Kelemen Hunor de anunț al victoriei lui Simion

George Simion a vrut un singur lucru. Nu să vină la guvernare. Ci să refacă ideea de guvernare. Kelemen Hunor a intuit-o îngrijorat, cu emoție autentică în glas: „Se sfârșește o epocă și nu știm ce va urma”.

Și Simion a spus-o tot sincer. Vă așteptăm, hai că venim noi la putere! A fost extrem de surescitat, abia a stat secunde pe scaun, înainte de a urca la tribună, ca să anunțe, practic, căderea guvernului Veștea. S-a auzit într-adevăr ca un final de epocă.

Știți ce nu am auzit? Imnul ultrașilor. Vă avertizăm, nu e pentru urechi sensibile. Dar nici vremurile nu sunt prea emotive.

„Cine nu sare, cine nu sare, ori este gabor, ori e prost de moare!”

Haideți să spunem direct cum sună imnul, ca să știm care moto-ul de luptă al lui Simion. Și să fim informați despre ce urmează în zilele, lunile și anii care urmează.

Când vrea să înfrunte autoritatea și pe jandarmi, când se simt singuri împotriva tuturor, ultrașii sar de zguduie tribuna. Sar sincronizați ca frații, sar și strigă: „Cine nu sare, cine nu sare, ori este gabor, ori e prost de moare!”.

De unde știm asta? George Simion n-a fost singurul om care a apărut în galerie.

În realitate, e posibil să fie mult mai mulți români decât crede Simion, care cunosc acest joc fără frică. Și care au crescut pe stadioane și în tribună, cel puțin la fel de devreme și, poate, cu cel puțin la fel de multă pasiune reală.

George Simion a zdrobit PSD și facțiunea conservatoare din PNL. Și l-a umilit pe Adrian Veștea. Dar există încă mulți oameni care nu sunt nici gabori și nici proști de mor.