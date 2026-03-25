George Simion, atacuri la PSD: „Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”

PSD face „balet pe seama ieșirii de la guvernare”, acuză președintele AUR George Simion într-o postare făcută joi pe Facebook.

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili”, scrie Simion pe Facebook.

El cataloghează decizia PSD de a stabili data referendumului intern pentru 20 aprilie, în condițiile în care ideea lui era anunțată încă de la finalul lui 2025, drept „balet”. „Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie”, afirmă Simion.

„Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor”, spune liderul AUR.

Referendumul din PSD

Conducerea PSD a decis luni că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie.

Este vorba de un referendum intern, prin care membri de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR.

Totuși, întrebările exacte pentru această consultare nu au fost încă stabilite.



