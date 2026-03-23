PSD s-a consultat și a decis data la care se va consulta oficial privind ieșirea de la guvernare: peste aproape o lună

În ședința de luni dimineață, liderii PSD au stabilit data la care are loc referendumul intern prin care membrii partidului își vor da părerea despre ieșirea de la guvernare.

Conducerea PSD a decis, într-o ședință a Biroului Politic Național care a durat aproximativ o oră, că pe 20 aprilie va avea loc consultarea internă despre care Sorin Grindeanu vorbește de la finalul lunii decembrie, spun surse HotNews.

Este vorba de un referendum intern, prin care membri de partid vor fi întrebați dacă vor ca PSD să rămână la guvernare și dacă da, în ce formă – cu sau fără Ilie Bolojan, cu sau fără USR.

Totuși, întrebările pentru această consultare nu au fost încă stabilite.

Grindeanu informează și partenerii de la Bruxelles

„O să merg și la Bruxelles să le expun (n. red. partenerilor europeni) cum stăm. Am să le expun lucrurile cu plusuri și cu minusuri din coaliție și că vom intra în această evaluare internă”, spunea vineri Sorin Grindeanu.

Săptămâna asta, joi, liderul PSD va pleca la Bruxelles unde se va întâlni cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa și cu socialiștii europeni.

Apoi, când se întoarce în țară vor fi organizate opt întâlniri regionale, „o consultare la firul ierbii”, spun social-democrații. În final, va avea loc și referendumul intern despre care Sorin Grindeanu vorbește de mai bine de trei luni.

Consultarea, după luni de contre în coaliție

Sorin Grindeanu a spus de mai multe ori că această consultare va începe cu o evaluare a propriilor miniștri din cabinetul Bolojan. Totuși, în cele aproape 9 luni de când a fost instalat Guvernul, aproape nicio decizie nu a fost ocolită de tensiuni între membrii coaliției.

La început, au fost tensiuni după ce USR s-a opus ca fostul președinte Ion Iliescu să fie înmormântat cu funeralii de stat. Apoi, nemulțumiri au fost și când s-a discutat despre pachetul de măsuri în administrație sau despre pachetele de măsuri fiscale.

PSD a fost nemulțumit și de faptul că pachetul de relansare economică, propus în septembrie anul trecut, a fost adoptat odată cu reforma administrației.

Apoi, au urmat scandalurile din comisia de Buget-Finanțe din Parlament, în timpul dezbaterilor pentru bugetul de stat pentru anul 2026, când ședința a fost blocată din cauza votului pe pachetul de solidaritate a PSD.

Dezbaterile pe buget fuseseră blocate de PSD, care condiționa votul de adoptarea unui „pachet de solidaritate” pentru pensionari și copii cu dizabilități. Soluția de deblocare a venit după ce premierul a anunțat că fondurile necesare vor fi luate din amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe și amânarea acestora pentru anii următori”, a declarat Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat „satisfăcut” de faptul că pachetul social a fost impus în integralitate.